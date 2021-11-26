巷仔內／上節目言論引發輿論炸鍋　陳吉仲該把話說清楚

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即使陳吉仲事後多次強調，原意是指萊克多巴胺是飼料添加物，但「好比」的意思即為「如同」、「譬如」，意即萊劑就像保健食品，也不能怪社會大眾如此解讀。雖然衛福部長陳時中緩頰「這是類比」、民進黨立委蔡易餘也說「用詞遣字有比較不夠精準」，但仍有綠營自家人不解，在中常會上斥「講添加劑就添加劑，幹嘛提到保健食品。」
陳吉仲這番話，確實不妥。
首先，萊劑是一種飼料添加物，該如何與保健食品比擬？前者是餵食豬隻食用提升換肉率的藥劑，後者是人類為了促進健康可自由選擇服用的食品，不論是在種類或是自由度上就已然不同，這用字遣詞不僅不精確，根本就是「張飛打岳飛」。
再者，在信者恆信，不信者恆不信的網路世代，比起無法加入CPTPP等國際組織，多數民眾仍更在乎食品安全，因為那是最貼近民眾的日常，即使有科學證據證明，萊劑在安全容許值下不會對人體有害，但不論是考量健康或是口感，美豬都不會是人民首選，沒有人會想拿自己與下一代健康冒險。
就算陳吉仲幾番提及開放美豬後，從市場到餐廳皆會清楚標示豬肉來源，不想吃萊豬的民眾可以選擇不買，但市面上已傳出國產豬標章商家可以自行下載張貼，不需要經過申請，雖然政府喊話私下使用會收回標章並開罰，可民眾已在非自願的情況下吃下萊豬又該怎麼辦？
距離1218公投只剩不到一個月的時間，面對漫天飛舞的假消息、民眾對食安的疑慮、對政府的不信任，陳吉仲與其強調萊劑只是添加物、國際上有認證標準，不如定出更嚴謹的標章申請審核標準，並強化實地稽核，再也沒有模糊的空間才能讓人民有感，除了文青式喊話，政府更應拿出具體作為安定民心、力抗被扭曲的卑劣虛偽。