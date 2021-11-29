今日來講股／恐慌性殺盤後停看聽　展望台股待題材股沉澱

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莊佳螢指出，升息議題大家也講滿久了，但根據過去的資料，升息的幅度跟升息的速度，才會真正影響對股市的衝擊，否則中長線去看，就歷史經驗去觀察，其實緩步的升息反而是有利股市多頭的延續，因為這也代表著經濟面好轉，基本面好的話，大家都賺得到錢，股市應該也不會表現得太差。
更何況，疫情也關係著升息腳步，若疫情威脅未減或變得更不好，甚至可能還會降息，因此這部分投資人可以再做觀察。而提到疫情，因為南非變種病毒拉警報，上週五防疫概念股再起。莊佳螢表示，只要看到大盤在漲防疫股的話，就表示大盤最近會進入整理階段，提醒投資人要注意。
莊佳螢說，看看台股量能，今年7月份上攻萬八時，台股量能每天都有6、7千億元，但現在頂多3千多億，強調至少要4千億元才有動能推升。如今有變種病毒其實都在大家預料之中，疫情即便會影響台股也只會是短期的，因為台灣防疫做得不錯，因此長線還是要看基本面。
展望新一週台股，莊佳螢認為上週其實已經回檔很多天了，所以下週反而有機會反彈，醞釀另一波主流的誕生，那些沉寂已久的防疫股就是其中一個例子，另外航運股也是打底很久，在底部才剛剛上漲。另外，若真要升息，對金融股則是利多，這些標的可以留意。但先前漲多的電動車、元宇宙等題材股，就得等修正之後、 籌碼沉澱，才有機會再往上攻，建議投資人本週可保守操作，題材熱門股可以先聽看聽。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。