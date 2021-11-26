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海神3惡煞被關押！遭放話「好好照顧」？背後真實原因曝

▲瑪莎拉蒂「海神3惡煞」關押看守所，遭放話「好好照顧」。（圖／翻攝畫面）
▲瑪莎拉蒂「海神3惡煞」關押看守所，遭放話「好好照顧」。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-11-26 18:00:57｜2021-11-26 18:04:15

日前，台中發生一名18歲宋姓大學生，因行車糾紛、慘遭駕駛名車瑪莎拉蒂「海神3惡煞」毆打，導致顱內出血傷勢嚴重，送醫搶救一度命危，所幸最後逐漸康復出院。而這起事件引發社會輿論，引起民怨沸騰，讓台中市長盧秀燕大為震怒，要求警方大力徹查「誰在背後撐腰」。

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▲男大生不慎擦撞瑪莎拉蒂，竟被毆致顱內出血（圖／翻攝畫面）
▲瑪莎拉蒂「海神3惡煞」關押看守所，遭放話「好好照顧」。（圖／翻攝畫面）
之後張姓主嫌等3人遭檢方聲押獲准，其他共犯也被警方陸續逮捕，目前3嫌被關押在台中看守所，26日有媒體報導，外傳有人放話要所內收容人「好好照顧」3人，對此，台中看守所回應，目前3人皆關押在獨立舍房，未聽過此傳聞，也絕無可能發生這種事。

不過為何會有人放風聲，要求「好好照顧」3人？據《三立新聞網》報導，由於該起事件引發軒然大波，之後張嫌背後的非法網路博弈、暴力討債集團，不但被警方連根拔起，甚至影響另外2個博弈集團也被端，牽涉賭資高達23億元之多，讓很多人斷了財路，所以才有放話要教訓3人的傳聞。

不過目前為止，3人都被羈押在看守所，且是關押在獨立舍房，所方也表示絕不可能發生這種事，因此也有人認為，放風聲是為了要給3人一個警示。而3嫌所涉殺人未遂等罪，全案持續偵辦中。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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