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元大、統一證複委託系統遭駭　暫停電子交易改採人工下單

▲元大證券、統一證券複委託下單系統受到駭客入侵，證交所指出目前已暫停複委託電子交易，改採人工下單，並進行修改電子委託系統，以確保客戶權益。（圖／NOWnews資料照片）
▲元大證券、統一證券複委託下單系統受到駭客入侵，證交所指出目前已暫停複委託電子交易，改採人工下單，並進行修改電子委託系統，以確保客戶權益。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-11-26 18:08:06

證交所今（26）日指出，昨（25）日下午5點27分接獲元大證券、統一證券之資安事件通報，其複委託下單系統受到駭客入侵，部分客戶帳戶遭不明人士冒用，進行複委託下單並成交之情事，元大及統一證券表示已暫停複委託電子交易，改採人工下單，並進行修改電子委託系統，以確保客戶權益。

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證交所表示，近期證券商遭受駭客撞庫攻擊資安事件頻傳，為維護市場秩序及保障投資人權益，已請證券商應即採行以下措施：

(一)檢視取得憑證之登錄防護力是否足夠，防護力不足之登錄方式(如僅以身分證字號、生日、預設密碼等簡易登錄輸入)，應即修改系統或暫停服務。

(二)檢視近期兩週有更新憑證之客戶，並與客戶確認是否為本人所為，如非本人所為應即暫停該客戶服務；證券商應注意客戶帳戶異常登錄情形，即時了解登錄異常之原因以避免帳戶遭駭客利用，確保投資人權益。

證交所也提醒投資人注意，不宜在非開戶證券商提供他人可供登入之投資帳號及密碼，以維護自身權益。

證交所將持續研擬強化證券商資安控管措施，以避免遭駭客攻擊，並將對證券商資安主管進行宣導，強化資安防範措施，以維護市場交易安全。

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