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移工職災傷害率是本勞2倍　災後權益保障及困境概觀

▲外籍移工在台灣製造業和營造業工作，傳出職災傷害事件屢見不鮮。（示意圖／shutterstock）
▲外籍移工在台灣製造業和營造業工作，傳出職災傷害事件屢見不鮮。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-26 18:25:11

《四方報》報導，捷運三鶯線工程意外釀3死2傷慘劇，其中1名死者及1名傷者為泰國籍移工。外籍移工在台灣製造業和營造業工作，傳出職災傷害事件屢見不鮮，監察院去年報告就指出，移工的職災傷害千人率幾乎是本勞兩倍。而儘管產業移工受勞基法保障，職災後賠償金等權益與本勞一樣，但仍面臨較多弱勢困境。

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針對三鶯線工程意外釀3死2傷事件，勞動部職安署向《四方報》表示，職安署已經展開調查，若查到承包工程商有違法或疏失之處，將移交地檢署處理。職安署強調，移工與本勞都適用勞基法、職災法保障，若發生職業災害，賠償金、補償金的權益都和本勞一樣，若是因職災死亡，依法最少可獲5個月喪葬補助、40個月死亡補償；移工或其家屬也可向違法雇主提起訴訟，爭取更多賠償，勞動部也將監督賠償金額不低於勞基法規定。

針對移工職災後傷病或訴訟期間，若遇勞動契約期滿、居留證到期等情況，移民署表示，職災受傷之移工可持相關證明文件向外交部領事事務局辦理「職業災害」之居留簽證，再持向居留地之本署服務站辦理外僑居留證。若是與本國雇主有勞資爭議正在進行爭訟程序，可於居留效期屆滿前或居留原因消失時，依入出國及移民法第31條第4項第6款規定，向移民署服務站申請繼續居留。為避免外國人以爭訟手段來長期留臺，移民署也會視其需求准予延期至第一審判決為止，若仍未處理完畢者，可請其另覓訴訟代理人協助相關訴訟事宜。

儘管產業移工與本勞同樣適用勞基法，但實務上災後處境仍比本勞弱勢不少。監察院報告就指出，移工背負沉重經濟負擔來臺工作，不幸遭遇職災受傷，擔心被遣返回國而不敢就醫，或仍在傷病醫療或賠償爭議期間，遭部分不肖仲介與雇主強制遣回母國的案件，時有所聞。勞動部對此無相關統計數據，僅表示已有解約驗證、1955專線、機場服務站等可協助把關，對於移工職災率是國人兩倍，也無對策改善。

台灣國際勞工協會（Taiwan International Workers Association，簡稱TIWA）資深研究員陳容柔也表示，產業移工在適用勞基法的情況下，雖然發生職災事件後可以依照勞保申請給付、雇主不能在職災後終止與移工的勞動契約、必須支付薪水及醫藥費、也不能在醫療後以移工傷後「動作變慢」等理由進行解僱；但在實務上，TIWA看過太多雇主都抱著趕快付錢了事的心態，想在第一時間把移工趕走以規避責任，除了是不想支付醫藥費外，也怕被後續被勞檢單位檢查、裁罰而留下不良紀錄。

陳容柔更指出，在法律訴訟時，儘管會有通譯人員在場協助翻譯，但仍會有許多難以傳達精確的部分，而這類翻譯造成的落差經常就讓移工在訴訟過程中吃虧。就算最後告贏了，也遇過許多雇主敗訴脫產，移工最後仍舊領不到賠償的情況。再加上這類訴訟可能會一拖就是很多年，移工為此必須待在台灣與家人分離，期間還需持續支付仲介費，這都是比本勞更艱辛的處境。

此外，營造業的生態跟廠工又不太一樣，陳容柔表示，營造工投入大型興建工程，經常是整批整批的引進，他們很少在國內勞動市場上流動與換工作，環境與資訊較為封閉，聘雇上更有「被壟斷」的感覺，這類移工對NGO來說較難接觸到，要介入也相對困難，因此對於本次三鶯線移工職災傷亡事件，TIWA聽到後也相當擔心。

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