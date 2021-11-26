移工職災傷害率是本勞2倍　災後權益保障及困境概觀

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針對移工職災後傷病或訴訟期間，若遇勞動契約期滿、居留證到期等情況，移民署表示，職災受傷之移工可持相關證明文件向外交部領事事務局辦理「職業災害」之居留簽證，再持向居留地之本署服務站辦理外僑居留證。若是與本國雇主有勞資爭議正在進行爭訟程序，可於居留效期屆滿前或居留原因消失時，依入出國及移民法第31條第4項第6款規定，向移民署服務站申請繼續居留。為避免外國人以爭訟手段來長期留臺，移民署也會視其需求准予延期至第一審判決為止，若仍未處理完畢者，可請其另覓訴訟代理人協助相關訴訟事宜。
儘管產業移工與本勞同樣適用勞基法，但實務上災後處境仍比本勞弱勢不少。監察院報告就指出，移工背負沉重經濟負擔來臺工作，不幸遭遇職災受傷，擔心被遣返回國而不敢就醫，或仍在傷病醫療或賠償爭議期間，遭部分不肖仲介與雇主強制遣回母國的案件，時有所聞。勞動部對此無相關統計數據，僅表示已有解約驗證、1955專線、機場服務站等可協助把關，對於移工職災率是國人兩倍，也無對策改善。
台灣國際勞工協會（Taiwan International Workers Association，簡稱TIWA）資深研究員陳容柔也表示，產業移工在適用勞基法的情況下，雖然發生職災事件後可以依照勞保申請給付、雇主不能在職災後終止與移工的勞動契約、必須支付薪水及醫藥費、也不能在醫療後以移工傷後「動作變慢」等理由進行解僱；但在實務上，TIWA看過太多雇主都抱著趕快付錢了事的心態，想在第一時間把移工趕走以規避責任，除了是不想支付醫藥費外，也怕被後續被勞檢單位檢查、裁罰而留下不良紀錄。
陳容柔更指出，在法律訴訟時，儘管會有通譯人員在場協助翻譯，但仍會有許多難以傳達精確的部分，而這類翻譯造成的落差經常就讓移工在訴訟過程中吃虧。就算最後告贏了，也遇過許多雇主敗訴脫產，移工最後仍舊領不到賠償的情況。再加上這類訴訟可能會一拖就是很多年，移工為此必須待在台灣與家人分離，期間還需持續支付仲介費，這都是比本勞更艱辛的處境。
此外，營造業的生態跟廠工又不太一樣，陳容柔表示，營造工投入大型興建工程，經常是整批整批的引進，他們很少在國內勞動市場上流動與換工作，環境與資訊較為封閉，聘雇上更有「被壟斷」的感覺，這類移工對NGO來說較難接觸到，要介入也相對困難，因此對於本次三鶯線移工職災傷亡事件，TIWA聽到後也相當擔心。