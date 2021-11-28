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導入遊戲成直播平台新勢力　17LIVE：驚喜與互動感增加！

▲17LIVE提供各式風格與設備的直播間，開放讓直播主使用，進一步提升實況品質。（圖／17 live提供）
▲17LIVE提供各式風格與設備的直播間，開放讓直播主使用，進一步提升實況品質。（圖／17 live提供）

生活中心/綜合報導

2021-11-28 14:00:00

說到實況、直播，你會想到什麼？過去多數人的腦海裡第一時間會閃過肯定是「遊戲」，不過隨著近年國內外直播越來越興盛、內容越來越五花八門，各種豐富題材應運而生，發展出音樂台、ASMR甚至還有VTuber等等。就連以遊戲實況為主的 Twitch，其實況類別「聊天」（Just Chatting）累計觀看時數也大幅成長，顯見直播市場的蓬勃發展。

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不僅如此，受到新冠肺炎疫情影響，人們開始積極尋找能夠在家中進行的娛樂，除了讓許多遊戲帶來不錯的營收，觀看實況直播的人數也有顯著的成長。知名的直播平台17LIVE台灣品牌暨企業溝通部副總經理凃佩君就表示，隨著宅經濟發展與大宗媒介逐漸轉換為行動裝置，以手機為主的跨平台直播17 Live， 亦在這波熱潮下增加了不少用戶。

看準這股實況直播內容逐漸多元化的趨勢，遊戲公司也逐漸將目光轉往擴大受眾上。凃佩君提到，與其他平台相比，17 Live 作為即時的影音串流技術為主核心建構的社交共享平台，除了實況直播的內容更加廣泛，本身亦帶有社群功能，因此用戶並不侷限於電玩遊戲受眾。日前手遊《天堂M》便看準這點，與 17 Live 進行跨界合作直播。

▲《天堂M》與 17 Live 進行跨界合作直播，讓彼此用戶都接觸新領域。（圖／資料照片）
▲《天堂M》與 17 Live 進行跨界合作直播，讓彼此用戶都接觸新領域。（圖／資料照片）
對於遊戲實況效果，副總凃佩君也指出，在直播上「驚喜、即時、互動感」相當重要，《天堂M》就算是相當不錯的實況載體。除了MMORPG性質產生的即時與互動感，不僅讓觀眾可以直接在遊戲中參與打王、打寶和PVP攻城，看台主抽卡衝裝等所帶來源源不斷的驚喜感，也是使觀眾能夠長時間關注在實況上的趣味要素。

▲《天堂M》實況效果優秀，具備驚喜、即時與互動感。（圖／資料照片）
▲《天堂M》實況效果優秀，具備驚喜、即時與互動感。（圖／資料照片）
雖然17 Live 本身在電玩方面開發較晚，但《天堂M》與 17 Live 跨界合作直播達到互補的效果，《天堂M》的加入正好為其深化遊戲內容，相對的，《天堂M》也因 17 Live 廣泛的受眾為其增加能見度。

「17 Live在電玩遊戲這部分算是剛起步，無法像其他平台有眾多遊戲實況主，因此《天堂M》的加入也帶入新的活水！」凃佩君表示，雖然遊戲與其他直播內容不同，但用戶期望在直播接收到如與直播主互動、真實性等娛樂效果是相同的，所以《天堂M》加入並不會造成目標用戶需求的衝突，反而讓內容展現上更多樣。

如今各遊戲實況平台日益轉向多樣化內容，來尋求更為廣泛的受眾；反之則是如 17 Live 將其觀眾帶入遊戲領域的大好時機，17 Live挾著強大的多元內直播內容與向性廣泛的用戶接觸、並逐步踏入電玩遊戲領域，跨界合作直播的前例已然產生燦爛火花，後續走向著實令人期待。

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