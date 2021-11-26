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基捷戰火平息？柯文哲建議重新國土規劃：別為開工而開工

▲台北市長柯文哲26日談及與交通部長王國材的會面情況，柯文哲表示，對於基隆捷運路線的部分有達成初步共識，但針對路線改變涉及國土規劃需要重新思考，「交通建設還是要實事，要做就要有效率、有效果，不要為了做而做。」（圖／記者丁上程攝，2021.11.26）
▲台北市長柯文哲26日談及與交通部長王國材的會面情況，柯文哲表示，對於基隆捷運路線的部分有達成初步共識，但針對路線改變涉及國土規劃需要重新思考，「交通建設還是要實事，要做就要有效率、有效果，不要為了做而做。」（圖／記者丁上程攝，2021.11.26）

記者丁上程／台北報導

2021-11-26 18:32:25

台北市長柯文哲與基隆市長林右昌、交通部長王國材，日前因為基隆捷運相關問題，頻頻隔空大打口水仗。而隨著今（26）日王國材前往台北市政府拜會柯文哲，雙方也針對基隆捷運路線達成初步共識。對此柯文哲在接受媒體訪問時，仍舊表示有些路線改變涉及國土規劃需要重新思考，「交通建設還是要實事，要做就要有效率、有效果，不要為了做而做」。

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針對最爭議的基隆捷運路線問題，柯文哲表示在商討過程中大部分都有共識，「只是有交代他們還是有些要注意，因為路線要改變這我同意，但是如果路線改變，不走台鐵的原來的路線的話，那就涉及國土規劃。」柯文哲說，不要為了要開工而開工，這涉及國土規劃、都市計畫要重新規劃。

至於汐東線與環狀線東環段銜接問題，柯文哲強調，基隆捷運往西走，目前跟文湖線交叉點距離280公尺，轉運效果很差，一定要到東環線才接上台北的捷運線。「這個要求捷運站的設計要做到像忠孝新生站這樣，最理想是像中正紀念堂站或是東門站。」柯文哲直言，若相互銜接，車輛的轉接非常方便，所以東湖段一定要銜接上，才會達到轉接的效果。

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