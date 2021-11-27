COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

澳防長示警北京拿下台灣後果　指中國將進一步擴權

▲澳洲國防部部長杜登證實，示警北京拿下台灣的後果。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲國防部部長杜登證實，示警北京拿下台灣的後果。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2021-11-27 05:00:00

（中央社坎培拉26日綜合外電報導）墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun）報導，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）今天表態，與中國在印太地區的任何衝突都將會是「災難性」，並示警北京拿下台灣的後果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
杜登今天在澳洲全國記者俱樂部（National Press Club）發表關於中國所構成威脅的演說。

杜登表示，在沒有「制衡力量」情況下，中國政府將成為印太國家唯一的安全和經濟夥伴。

「如今，這不僅對我們國家而言是種非常危險的軍事和經濟形勢，對許多國家來說也是如此。」

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，杜登致詞後被問及澳洲國防軍（Australian Defence Force）軍人的家長，是否會預期他們的孩子將「去台灣作戰，並可能陣亡」？

杜登未直接回答問題，他說，如果澳洲在美中潛在衝突不支持美國，這對澳洲來說將會極為不利。

杜登表示：「我會對那些（軍人）父母說，我們捍衛先人所捍衛的價值觀，以及我們作為一個國家，一直堅持的價值觀。」

他並說：「如果我們是個軟弱、不可靠和不值得信賴的朋友，那麼我們就不能指望那些國家，特別是美國未來的支持。」

「每日郵報」報導稱，杜登這番言論似乎意指他願意派澳洲軍隊為台作戰。

杜登12日曾表示，假如中國武力犯台，而美國又採取行動協防台灣，則「無法想像」澳洲不加入美國陣營。

此外，杜登在演說中示警，每個澳洲大城市都在中國導彈的射程內。

他並指若北京拿下台灣，中國將進一步擴大勢力，「如果台灣被奪占，下一個肯定會是釣魚台列嶼。」

「不能僅依賴想像。中國共產黨（立場）再明確不過了。不一定是（透過）他們的言詞，但絕對是他們的行動。」

「我要說的是，我們的繁榮和安全建立在區域秩序上，而區域秩序幾乎可能在一夜間發生變化。」（譯者：張璦/核稿：劉學源）1101126

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
64.62%35.38%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
60.67%39.33%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
59.42%40.58%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
58.95%41.05%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀