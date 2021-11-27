澳防長示警北京拿下台灣後果　指中國將進一步擴權

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杜登表示，在沒有「制衡力量」情況下，中國政府將成為印太國家唯一的安全和經濟夥伴。
「如今，這不僅對我們國家而言是種非常危險的軍事和經濟形勢，對許多國家來說也是如此。」
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，杜登致詞後被問及澳洲國防軍（Australian Defence Force）軍人的家長，是否會預期他們的孩子將「去台灣作戰，並可能陣亡」？
杜登未直接回答問題，他說，如果澳洲在美中潛在衝突不支持美國，這對澳洲來說將會極為不利。
杜登表示：「我會對那些（軍人）父母說，我們捍衛先人所捍衛的價值觀，以及我們作為一個國家，一直堅持的價值觀。」
他並說：「如果我們是個軟弱、不可靠和不值得信賴的朋友，那麼我們就不能指望那些國家，特別是美國未來的支持。」
「每日郵報」報導稱，杜登這番言論似乎意指他願意派澳洲軍隊為台作戰。
杜登12日曾表示，假如中國武力犯台，而美國又採取行動協防台灣，則「無法想像」澳洲不加入美國陣營。
此外，杜登在演說中示警，每個澳洲大城市都在中國導彈的射程內。
他並指若北京拿下台灣，中國將進一步擴大勢力，「如果台灣被奪占，下一個肯定會是釣魚台列嶼。」
「不能僅依賴想像。中國共產黨（立場）再明確不過了。不一定是（透過）他們的言詞，但絕對是他們的行動。」
「我要說的是，我們的繁榮和安全建立在區域秩序上，而區域秩序幾乎可能在一夜間發生變化。」（譯者：張璦/核稿：劉學源）1101126