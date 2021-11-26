高雄港築港113週年！高雄港務分公司辦點亮高雄港活動
台灣港務公司高雄港務分公司於今(26)日晚間，在高雄港，舉辦點亮高雄港活動，以慶祝高雄港築港113週年，台灣港務公司董事長李賢義，歷史的輝煌歷歷在目，高雄港未來的開創，有賴大家今日就付諸行動，齊心協力，一步一腳印走出新格局。
記者黃守作／高雄報導
2021-11-26 23:00:00
台灣港務公司高雄港務分公司點亮高雄港活動，是由台灣港務公司董事長李賢義與高雄港務分公司總經理張國明共同主持，並與台灣港務港勤公司董事長陳榮聰、高雄港警總隊副總隊長劉永昌、高雄港消防隊副隊長曾重乾共同主持點燈儀式。
高雄港務分公司總經理張國明表示，為慶祝高雄港築港113週，所舉辦的點亮高雄港活動，蓬萊港區燈飾展示，自今(26)日點燈儀式啟動起，至明(111)年2月28日止，活動地點包含，高雄港港史館與水花園周邊及蓬萊路人行道。
張國明說，此次燈飾佈置，以港史館百年建築為中心，主題有「黃金穗月」、「樹下浪漫螢火蟲」、「祈福之花」，以及從香蕉碼頭一路延伸至棧4-3庫的「浪漫網美廊道」，在浪漫燈飾的襯托下，漫步於蓊鬱的高雄港水花園，營造森林秘境，讓大家漫步其中有各種小驚喜。
台灣港務公司董事長李賢義指出，1908年，高雄港築港建設工程啟動，經歷113年的發展蛻變，成為亞洲及歐美間海運運輸的重要轉口港，海運網絡遍及五大洲，航線有300餘條，為世界主要貨櫃港之一，而高雄港以多項大型建設落實港口永續發展之目標，推動各項綠色港口措施，其最佳實踐範例包括，大宗散貨裝卸設施、棕地復育，並保留南星計畫區野鳥棲地，維護港口生物多樣性。
台灣港務公司不斷推動高雄港多元發展，同時透過「舊港區再造計畫」，如港史館、水花園、大港橋，打造城市與港區新的連結，具體展現出高雄港的韌性基礎設施實力。