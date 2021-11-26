林岱樺公投宣講 蘇貞昌、陳其邁站台籲4個不同意挺台灣
四大公投攸關執政價值及台灣未來的發展，立委林岱樺今天在林園區廣應廟廟埕舉辦宣講會，民進黨積極在各地舉辦公投說明會，民進黨立委林岱樺今（26）日晚間在林園廣應廟前廣場舉辦公投說明會，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁也站台助講，向鄉親闡述四個公投的重要，籲民眾用「四個不同意」讓台灣更有力。林岱樺也呼籲民眾12月18日用「四個不同意」決定國家台灣的下一步，才能讓台灣立足國際經貿舞台。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-26 21:41:59
林岱樺公投宣講說明會在林園區廣應廟廟埕廣場，林岱樺選區擴及林園、大寮、鳥松、仁武4個行政區。她說，平日勤跑基層，積極為地方爭取權益及福祉，服務不打烊，歷屆選舉都以逾10萬票數獲得選民的肯定及支持 ; 讓她感動的是林園地區24位里長號召3000多位鄉親熱情參加公投說明會，表達對她與民進黨的支持。
林岱樺也提醒選民們用「四個不同意」公投票守護台灣及子孫的未來。她說，自己從政以來認真打拚服務基層、爭取建設並和大家一起守護高雄最南端的土地，「岱樺已經嫁給高雄了」。
林岱樺也感謝鄉親肯定支持外，也大力宣傳四大公投對台灣未來發展的重要性。她說，重啟核四、三接遷移、反美豬、公投綁大選等四大議題將於12月18日舉行公投，呼籲民眾理性思考，投下四個不同意最符合國家的需要，才能讓台灣站上國際經貿舞台。
蘇貞昌、陳其邁從核四、遷移三接、反美豬及公投綁大選等議題論述要投「不同意」的重要 ; 尤其南電北送對南部空污及產業發展的不公平，呼籲高雄鄉親務必要為台灣接軌國際投下關鍵的「四個不同意」。
今天晚間的公投說明會，受到林園鄉親熱情回應公投說明會，出席活動還有林園區長陳興發、前高雄市議會副議長蔡昌達、前市議員李雨庭、市議員擬參選人洪村銘、林園區漁會理事長蘇居萬、總幹事劉瑞卿、林園區農會總幹事黃家澤、林園區里長聯誼會主席洪進財等人。