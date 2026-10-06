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▲蔡康永（如圖）現身沈伯洋競總成立大會，遭中國汽車品牌下架所有合作廣告。（圖／零跑汽車微博）

▲ 藝人蔡康永現身民進黨台北市長參選人沈伯洋總部成立大會。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.04）

蔡康永4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立大會後，不到2天就引起軒然大波，至昨日為止，於兩岸政壇、娛樂圈與網路社群引發討論，蔡康永的維基百科也馬上被更新，將此事件列在爭議欄位，《NOWNEWS今日新聞》也整理出事件起因、進展，提供讀者快速了解事件。4日下午，沈伯洋於台北市北平東路舉行競選總部成立大會，蔡康永頭戴草帽、黑色口罩，身穿與現場色調相近的服裝低調坐在觀眾席，手持加油棒觀看活動。媒體捕捉到其身影上前詢問能否接受採訪，蔡康永低調回應「不受訪」，隨後便悄悄離開現場。蔡康永此舉被扣上「台獨分子」的帽子，現身站台的畫面傳至微博、小紅書與抖音後迅速衝上熱搜榜，中國網友紛紛心碎抵制，剛於上月邀請蔡康永擔任「品牌摯友」的中國車商「零跑汽車」於5日凌晨發表聲明，堅持「一個中國原則」，將與蔡康永相關的宣傳廣告都下架。不僅如此，蔡康永的微博帳號也被全數清空，抖音與小紅書相關留言區亦遭到大量簡體字留言洗版出征。由於蔡康永表示，會現身沈伯洋的造勢活動，只是想「見識一下」，強調想聽聽看各方意見。其經紀人也說明，團隊正在考慮要訪問台北市長的兩位候選人，因此會盡可能了解兩方的歷程與意見。因此，國民黨台北市長對手蔣萬安也隔空喊話蔡康永，「也很歡迎蔡康永先生來我的競選總部活動，一定會安排他在搖滾區」。蔡康永則回應，「承蒙蔣萬安市長百忙之中，對在下發出搖滾區的邀請，等收到具體邀約時，康永將欣然前往觀摩學習，並且會儘可能遵循該場主人希望的服裝方向去打扮，共塑派對氣氛。」值得一提的是，蔡康永在出席沈伯洋造勢活動之前，於當天清晨回覆網友貼文，一句「我們一不維護，它們就化爲塵土」，被網友解讀為捍衛自由民主，吸引7千人按讚。蔡康永過去也在《康熙來了》中回憶《神隱少女》千尋替白龍想起他的名字的片段就大哭，因為電影中，名字一旦被奪走了，就會找不到回家的路。許多網友看了都感動說，「蔡康永真的是讀書人，能夠感受到電影很深的意義」、「我們記得我們是台灣人，我們的家跟土地叫台灣」、「我懂康永哥的哭點耶，台灣何時能找回自己的名字」。雖然蔡康永從頭到尾都並沒有正面表態支持哪一方，但不少民眾認為，以蔡康永的學識，不可能不知道會造成何影響，因此「只是想見識一下」的說法各方並未買單，也讓民眾打上一個問號，無論如何，都應該尊重不同聲音與立場。