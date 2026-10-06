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25歲台美混血網紅「詹姆士派對」身體出問題，透露自己被醫師診斷出肝癌中期，必須儘速住院治療，但因為健保房一位難求，只能入住自費病房，最貴一晚可能需要6500元，讓他表示壓力非常大，為此女方幫他開設了募資連結，希望會有好心人可以幫他度過難關。詹姆士派對透露，自己原本只是去醫院接受檢查，沒想到竟被告知罹患肝癌中期，必須立即住院治療，對25歲的他來說實在太突然，原本安排好的計劃也全部被取消，讓他相當不知所措。而治療費又是更大的問題，因為健保房根本騰不出空間，因此只能住自費病房，不過他詢問後才知道，兩人房一晚就要價3300元，單人房更要6500元，對工作不穩定的他來說是非常沉重的負擔。面對住院治療，詹姆士派對的英國女友也在身旁，還幫他發起募資，希望可以收到一些幫忙，而詹姆士派對則相當感謝他的粉絲，希望大家「不要有任何壓力」，能依照自己的能力決定是否提供協助。詹姆士派對他童年時期在台灣生活，13歲時跟著家人移居美國密西根州，一住就是約10年，19歲時選擇回到台灣生活，近年則持續透過社群分享日常。