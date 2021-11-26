扯！防疫計程車司機讓「4人共乘」 其中2人採檢確診
台南一名防疫計程車司機，為貪圖方便，竟擅自安排4名境外返台者，於隔離期滿要去採檢時，共同乘坐一輛車，之後其中2人採撿完確診，進而導致另外2人也有感染風險。對此，台南市衛生局表示，發現該情況後，已將未確診的2人、連同司機進行居家隔離，所幸目前採檢皆為陰性，而針對該司機已終止合約，若後續有居家檢疫者因此感染，將會依傳染病防治法予以懲處。
編輯中心/綜合報導
2021-11-26 22:01:50
據了解，目前台南有8輛防疫計程車，負責接送居檢者從機場、接駁站到防疫旅館，依照規定，防疫計程車都是1人1車，到衛生局安排的採檢院所，但卻出現一名計程車司機，擅自安排4名隔離期滿者，全部共乘一車去採檢，事後其中2人確診染疫，導致另外2人也有感染風險。
對此台南市府表示，已依照「因應新型冠狀病毒肺炎期間調用計程車車輛」行政契約書，終止與該名司機的合約，並連同司機與其餘2人居家檢疫，所幸目前採檢皆為陰性。衛生局表示，如後續若有民眾因此染疫，將會依法令進行予以懲處。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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