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扯！防疫計程車司機讓「4人共乘」　其中2人採檢確診

▲台南發生防疫計程車司機，擅自安排4名採檢者共乘一車。（示意圖／資料照）
▲台南發生防疫計程車司機，擅自安排4名採檢者共乘一車。（示意圖／資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-11-26 22:01:50

台南一名防疫計程車司機，為貪圖方便，竟擅自安排4名境外返台者，於隔離期滿要去採檢時，共同乘坐一輛車，之後其中2人採撿完確診，進而導致另外2人也有感染風險。對此，台南市衛生局表示，發現該情況後，已將未確診的2人、連同司機進行居家隔離，所幸目前採檢皆為陰性，而針對該司機已終止合約，若後續有居家檢疫者因此感染，將會依傳染病防治法予以懲處。

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據了解，目前台南有8輛防疫計程車，負責接送居檢者從機場、接駁站到防疫旅館，依照規定，防疫計程車都是1人1車，到衛生局安排的採檢院所，但卻出現一名計程車司機，擅自安排4名隔離期滿者，全部共乘一車去採檢，事後其中2人確診染疫，導致另外2人也有感染風險。

對此台南市府表示，已依照「因應新型冠狀病毒肺炎期間調用計程車車輛」行政契約書，終止與該名司機的合約，並連同司機與其餘2人居家檢疫，所幸目前採檢皆為陰性。衛生局表示，如後續若有民眾因此染疫，將會依法令進行予以懲處。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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