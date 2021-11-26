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G級辣模吃甜點「用奶油當口紅」　粉絲：還以為妳中毒

▲Yumi.K吃甜點用奶油當口紅。（圖／Yumi.K IG）
▲Yumi.K吃甜點用奶油當口紅。（圖／Yumi.K IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-11-26 21:53:55

實況主、辣模Yumi.K水汪汪、無辜的雙眸電翻眾人，IG上坐擁119萬人追蹤，前陣子還與有「H版李毓芬」稱號的陳香菱，一同化身顧問幫男粉絲打造服裝。近來Yumi.K享受甜點時，嘴邊不小心沾滿白色奶油，「口吐白沫」的模樣不禁引人遐想。

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▲▼Yumi.K疫情期間不忘發美照。（圖／Yumi.K IG）
▲Yumi.K無辜的雙眸電翻眾人。（圖／Yumi.K IG）▲Yumi.K疫情期間出門不打扮，被人誤認是大媽。（圖／Yumi.K IG）
▲Yumi.K IG上坐擁119萬人追蹤。（圖／Yumi.K IG）
只見Yumi.K一如往常穿著低胸洋裝亮相，凶猛的車頭燈呼之欲出，白嫩肌膚和深邃事業線一覽無遺，而正在享受草莓鬆餅的她，雙眼無神地盯著盤子，櫻桃小嘴也被白色奶油「突襲」，讓她忍不住自嘲：「用奶油當口紅。」養眼的畫面掀起粉絲熱議：「我還以為妳中毒」、「口吐白沫」、「我也想請妳餵我吃奶油」。

事實上，Yumi.K日前才施打完第二劑BNT疫苗，透露自己兩劑都沒有發燒也沒有不舒服：「平常身體很差的我，打之前做好不舒服的心裡準備，第一劑還約醫院施打，想說不舒服就直接在醫院比較快。」接種當天她也不吝嗇地脫下外套，只穿一件細肩小可愛亮相，露出迷人又性感的香肩。

▲Yumi.K 打兩劑疫苗都沒有發燒。（圖／Yumi.K IG）
▲Yumi.K 打兩劑疫苗都沒有發燒。（圖／Yumi.K IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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