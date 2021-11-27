宏都拉斯總統大選對台動向受關注　牽動美中角力

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宏都拉斯總統大選將在28日登場，有當選希望的左派候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）力圖整合不滿保守派十多年統治的反對派勢力。她在政見宣言中表示，一旦勝選，她「當然」會尋求與中國建立正式外交關係。
然而，就在美國國務院西半球事務局助卿尼科爾斯（Brian Nichols）本週時機不尋常訪問宏都拉斯後，替秀瑪菈．卡斯楚撰寫政見宣言的幕僚表示，關於這項政見尚未做出最後決定。
秀瑪菈．卡斯楚的主要對手、首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）雖尚未對中國立場做出表態，但許多人預期他會維持現行政策。
不過，10月公布的一份民調顯示，阿斯夫拉的支持率落後秀瑪菈．卡斯楚多達17個百分點。另一份民調則顯示雙方勢均力敵。
中國外交部25日則指責美國在宏都拉斯大選前進行「粗暴干涉」。
在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任白宮拉丁美洲事務國家安全顧問的芮斯特瑞波（Dan Restrepo）指出，美中正在美洲競逐影響力，「中國態度比以往積極許多，承認邦交與否對他們來說十分重要」。
芮斯特瑞波並認為，若宏都拉斯轉為承認中國，會是一個「重大變化」。
台灣外交部表示，會尊重宏都拉斯的選舉結果，但同時提醒宏方注意中國口惠而實不至的承諾。
中國為在國際上孤立台灣，近年在拉丁美洲挖走若干台灣長久邦交國，例如多明尼加共和國和最近的薩爾瓦多。
一位要求匿名的美國國務院高級官員透露，現任美國總統拜登（Joe Biden）政府希望見到宏都拉斯與台灣維持邦交，尼科爾斯率領的代表團本週訪宏時也強調這項訊息。
這名官員告訴一小群記者：「我們對2位主要候選人直接了當這麼說。」但他未說明2位宏都拉斯總統候選人的反應。
一名美國高級官員告訴路透社，華府相信秀瑪菈．卡斯楚如今已對美國立場有更清楚認識，並希望她若當選後，會將美方立場納入考量。
宏都拉斯是美洲第3貧窮國家。若選擇與中國建交，可能意味會獲得更多中國投資。協助領導宏都拉斯一個農會的酪梨農畢內達（Geovany Pineda）便謹慎冀望中國會提供比台灣更好的農業援助。
畢內達指出，台灣協助宏都拉斯酪梨生產的3年計畫共投資近400萬美元（約新台幣1億1200萬元），但他有預感宏國能獲得更好的交易。「我聽說與中國建交的國家，都獲得更多幫助。」
但並非每個宏都拉斯人都這麼相信，尤其是考量到如果與美國的關係會因此減弱。
宏都拉斯最主要企業遊說團體COHEP負責人西卡非（Juan Carlos Sikaffy）便表示，在沒有邦交的情況下，中國貨品已占宏都拉斯進口的1/5，代表美國企業能帶來的幫助空間更大。
西卡非說：「經濟上來說，與中國建交不符合我們利益，因為我們想要的是美國企業把中國業務移到宏都拉斯。」他指出，從宏國北部主要港口將貨物運往美國的費用，比從上海運到美國便宜。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1101126