迪麗熱巴揹林依晨玩遊戲　大展「怪力」卻被虧嫁不出去

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有趣的是，迪麗熱巴豁出去的表現，似乎也鼓舞了其他女藝人，完全放寬心地享受遊戲過程，像是林依晨首度參與《奔跑吧》錄影，就和迪麗熱巴一拍即合，2人還組成「霹靂姊妹花」，遊戲過程展現超群默契，讓全場人人避之唯恐不及，像是在「大風吹」遊戲中，2人為了佔領椅子，面對資深前輩，或是身強力壯的男藝人，2人一律「出拳護椅」，這讓被迫淘汰出局的資深演員張凱麗氣得向隊友訴苦：「她們倆太過份了！逮到機會絕對要揍爆她們！」
「第一名模」林志玲則是在《奔跑吧》展現「男友力」，對於身高處於劣勢的王祖藍，林志玲彷彿霸道總裁上身主動釋出邀請：「我覺得我能當個男生來保護他！」這讓王祖藍興奮不已，這對「最萌身高差」的組合，也不負眾望在各項遊戲中獲得好成績。在關鍵得分遊戲「水上撕名牌大戰」中，因為女生必須坐在男生肩上進行遊戲，讓林志玲十分擔心給王祖藍的「壓力」太大，更讓她害怕的是，對手還是迪麗熱巴，只見林志玲慌忙卻不失優雅的撕名牌，讓陳赫打趣形容：「人家志玲姊姊是很仔細的撕出了刺繡的感覺，就是美！」而身為撕名牌老手的鄭愷也給出意見：「撕衣服！可以把衣服跟她一起撕下來！」這話瞬間燃起林志玲的鬥志，強烈進攻，加上隊友王祖藍不斷精神喊話：「妳很輕啊！我可以的！」此話一出，讓扛著迪麗熱巴的鹿晗滿是羨慕：「哇！她很重啊！」