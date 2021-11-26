「少女時代」潤娥二度封后失利　2021青龍影后是「她」

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除了文素利以《我的不完美家人》封后，本屆「最佳女配角」也是以同片的金善映拿下，金善映看到文素利拿獎，低頭落淚，感動到說不出話。
《我的不完美家人》由文素利、金善映、張允柱攜手演出三姐妹，片中以黑色幽默手法，戳破美好家庭的虛偽假象，揭露韓國女性委屈自我的悲哀，並不忘憐憫角色，讓她們找到出路。
文素利上台感謝導演、同劇好姐妹以及工作人員，「這是希望女生們能夠越過暴力嫌惡的時代，活得大方且幸福開心的電影，希望這份心意，能更傳達到這片土地上的所有女性！」她同時謝謝尹汝貞這位出色的南韓女演員，「有帥氣的姐姐們在，我們女生的未來才會更加明亮」。
第42屆《青龍電影獎》重要得獎名單：
最佳電影：《逃出摩加迪休》
最佳導演：柳承完／《逃出摩加迪休》
最佳男主角：薛耿求／《茲山魚譜》
最佳女主角：文素利／《我的不完美家人》
最佳男配角：許峻豪／《逃出摩加迪休》
最佳女配角：金善映／《我的不完美家人》
最佳人氣獎：具教煥、宋仲基、全汝彬、潤娥
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110