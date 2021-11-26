愛意不藏了？《魷魚遊戲》456青龍獎上「大方指纏」他
南韓第42屆《青龍電影獎》今（26日）台灣時間晚上7點30分在汝矣島KBS大廳舉行，除了影帝影后獎落誰家，頒獎嘉賓、表演也都是觀眾注目焦點。影集《魷魚遊戲》紅遍全球，飾演編號456的李政宰，與好友鄭雨盛今晚擔任頒獎嘉賓，2人笑說原打算「牽手走出來」，後被金惠秀拱：「現在牽也不遲！」他們台上大方「指纏」，笑翻全場。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-11-26 23:16:00｜2021-11-26 23:20:33
李政宰跟鄭雨盛剛從美國返韓，今合體頒發「最佳導演獎」，鄭雨盛一開口就說：「我們本來想說要不要牽手出來。」結果主持人金惠秀回應：「現在牽也不遲！」鄭雨盛運用《魷魚遊戲》中的台詞「我們不是剛布嗎！」2人便大方互勾小拇指，台下一片歡呼。
此外，夯劇《請回答1988》中飾演母子的羅美蘭、柳俊烈，今睽違6年合體，2人一上台，羅美蘭就對柳俊烈說：「兒子，好久不見！」掀起不少劇迷回憶殺。
第42屆《青龍電影獎》重要得獎名單：
最佳電影：《逃出摩加迪休》
最佳導演：柳承完／《逃出摩加迪休》
最佳男主角：薛耿求／《茲山魚譜》
最佳女主角：文素利／《我的不完美家人》
最佳男配角：許峻豪／《逃出摩加迪休》
最佳女配角：金善映／《三姐妹》
最佳人氣獎：具教煥、宋仲基、全汝彬、潤娥