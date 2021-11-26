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愛意不藏了？《魷魚遊戲》456青龍獎上「大方指纏」他

▲李政宰在《青龍電影獎》上勾手鄭雨盛。（圖／翻攝KBS 2、Netflix）
▲李政宰在《青龍電影獎》上勾手鄭雨盛。（圖／翻攝KBS 2、Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-11-26 23:16:00｜2021-11-26 23:20:33

南韓第42屆《青龍電影獎》今（26日）台灣時間晚上7點30分在汝矣島KBS大廳舉行，除了影帝影后獎落誰家，頒獎嘉賓、表演也都是觀眾注目焦點。影集《魷魚遊戲》紅遍全球，飾演編號456的李政宰，與好友鄭雨盛今晚擔任頒獎嘉賓，2人笑說原打算「牽手走出來」，後被金惠秀拱：「現在牽也不遲！」他們台上大方「指纏」，笑翻全場。

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▲李政宰（左）跟鄭雨盛被拱牽手。（圖／翻攝KBS 2）
▲李政宰（左）跟鄭雨盛被拱牽手。（圖／翻攝KBS 2）
▲金惠秀（左）起鬨要2人牽手。（圖／翻攝KBS 2）
▲金惠秀（左）起鬨要2人牽手。（圖／翻攝KBS 2）

李政宰跟鄭雨盛剛從美國返韓，今合體頒發「最佳導演獎」，鄭雨盛一開口就說：「我們本來想說要不要牽手出來。」結果主持人金惠秀回應：「現在牽也不遲！」鄭雨盛運用《魷魚遊戲》中的台詞「我們不是剛布嗎！」2人便大方互勾小拇指，台下一片歡呼。

此外，夯劇《請回答1988》中飾演母子的羅美蘭、柳俊烈，今睽違6年合體，2人一上台，羅美蘭就對柳俊烈說：「兒子，好久不見！」掀起不少劇迷回憶殺。

第42屆《青龍電影獎》重要得獎名單：
最佳電影：《逃出摩加迪休》
最佳導演：柳承完／《逃出摩加迪休》
最佳男主角：薛耿求／《茲山魚譜》
最佳女主角：文素利／《我的不完美家人》
最佳男配角：許峻豪／《逃出摩加迪休》
最佳女配角：金善映／《三姐妹》
最佳人氣獎：具教煥、宋仲基、全汝彬、潤娥

▲「母子檔」羅美蘭、柳俊烈睽違6年合體，粉絲嗨翻。（圖／翻攝KBS 2、CJ IG）
▲「母子檔」羅美蘭、柳俊烈（左圖左）睽違6年合體，粉絲嗨翻。（圖／翻攝KBS 2、CJ IG）
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