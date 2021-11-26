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超強「新變異株」入侵歐洲！亞洲國家加強入境管制

▲新變異株入侵歐洲！亞洲國家加強入境管制。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲新變異株入侵歐洲！亞洲國家加強入境管制。（示意圖／NOWnews資料照片）

中央社

2021-11-26 23:25:01｜2021-11-26 23:27:27

（中央社新加坡26日綜合外電報導）在南非發現對疫苗可能具抗藥性的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異病毒B.1.1.529後，亞洲國家急忙加強限制措施，新加坡和印度今天宣布邊境管制從嚴，並大力進行病毒篩檢。

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科學家還在對本週初才發現的新變異株進行更多研究，相關消息已重擊金融市場，其中亞股出現3個月來最大跌幅，油價也下挫逾3%。根據英國衛生安全局（UK Health Security Agency），波札那和香港也發現B.1.1.529的蹤跡。

英國從今天開始，暫時禁止來自南非、納米比亞、波札那、辛巴威、賴索托和史瓦帝尼王國的班機入境，並要求從這些國家返英的英國公民接受隔離。新加坡迅速加入英國的行列，衛生部今天表示，將限制來自南非等非洲7國的人員入境或轉機。

時事通信社報導，日本政府也決定對來自南非和其他非洲5國的人員加強邊境管制。印度中央政府本月稍早放寬部分入境限制後，如今對各省發出警示，要求對來自南非和其他「高風險」國家的外國人大力實施篩檢。

台灣表示，來自非洲南部「高風險」國家的人員，必須入住集中檢疫所14天。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）告訴路透社，紐西蘭已為最新病毒變異株做好充分準備。本週稍早，紐西蘭才表示明年4月30日起，將開放完整接種疫苗的外國人入境。

被問到這些計畫是否會因為新變異株而必須延後時，阿爾登表示，這些計畫原本就「內含一些措施，可充當保護層」。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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