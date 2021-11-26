超強「新變異株」入侵歐洲！亞洲國家加強入境管制

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英國從今天開始，暫時禁止來自南非、納米比亞、波札那、辛巴威、賴索托和史瓦帝尼王國的班機入境，並要求從這些國家返英的英國公民接受隔離。新加坡迅速加入英國的行列，衛生部今天表示，將限制來自南非等非洲7國的人員入境或轉機。
時事通信社報導，日本政府也決定對來自南非和其他非洲5國的人員加強邊境管制。印度中央政府本月稍早放寬部分入境限制後，如今對各省發出警示，要求對來自南非和其他「高風險」國家的外國人大力實施篩檢。
台灣表示，來自非洲南部「高風險」國家的人員，必須入住集中檢疫所14天。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）告訴路透社，紐西蘭已為最新病毒變異株做好充分準備。本週稍早，紐西蘭才表示明年4月30日起，將開放完整接種疫苗的外國人入境。
被問到這些計畫是否會因為新變異株而必須延後時，阿爾登表示，這些計畫原本就「內含一些措施，可充當保護層」。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）
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