聘請5律師應戰！汪小菲不心疼9億分產　離婚最在乎「她」

汪小菲和大S近日宣布離婚，外界都關切9億家產如何分配，張蘭表明家裡聘請5個律師協助，底氣十足，但其實最讓雙方糾結的不是錢，而是兩個子女的扶養權歸屬，尤其是汪小菲重女輕男，對女兒「小玥兒」如視珍寶，當作天上的月亮捧著，不能稍有受傷或委屈，不小心劃破手指，就大喊著要叫救護車，極具戲劇性的態度讓大小S都說太誇張，如今父母離異，對外表示共同扶養子女，但小玥兒未來住哪、在哪受教育，相信汪小菲不會輕易妥協。





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▲汪小菲年初曾PO出照片，感性地說為了子女要繼續努力下去。（圖／翻攝汪小菲微博）

▲汪小菲在疫情隔離期間，保姆帶著小玥兒在飯店樓下看著爸爸，相當感人。（圖／翻攝汪小菲微博）

大S曾透露，婚後才發現老公汪小菲個性很戲劇性，情緒激動時，會忍不住罵人、拍桌，常有如馬景濤上身的吼叫式表演，讓她非常驚訝，尤其是結婚後4年才有了寶貝女兒，汪小菲呵護至極，反倒是對於兒子採取鐵血教育，嚴格到不准哭泣，重女輕男行為非常兩極。





小S在《康熙來了》爆料過，汪小菲很寵女兒，小孩子玩耍的時候，小玥兒不小心受傷哇哇大哭，他就會激動大喊「是不是手指斷了、骨折了？」、「趕快叫救護車」，大S只好走過去，很淡定抱起小孩檢查，結果只是稍微紅腫而已，笑說「寵女狂魔」汪小菲渾身是戲，動不動就要叫救護車，讓保姆壓力很大。





▲汪小菲、大S對女兒照顧得無微不至。（圖／翻攝汪小菲微博）

大S也說，父女感情濃厚，女兒很愛汪小菲，第一句開口講的話不是媽媽，而是爸爸，汪小菲每次回北京的時候，女兒會哭著叫爸爸不要走。雙方離婚後，汪小菲在抖音自我介紹為「小玥兒的爸」，不僅自豪女兒長得像自己，更感性告白「每次出差前，都會想我這最愛的玥兒」、「我那麼愛玥兒，有誰能理解？」即使小玥兒年紀還小，他對女兒的教育、穿著都很在意，是個十足的「女兒傻瓜」，未來小玥兒的歸屬可能會是這對夫妻的拔河賽。



