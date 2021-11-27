亞馬遜黑色星期五禍不單行　環團封鎖且員工罷工

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環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）在亞馬遜於英國各地的13座倉庫發起封鎖行動，並表示：「『黑色星期五』（Black Friday）是沈迷過度消費的縮影，這無法讓地球繼續適合人類居住。」
「黑色星期五」購物日的傳統源於美國，時間是在感恩節隔天的週五，零售商家會推出折扣價促銷，今年落在11月26日。亞馬遜則是在2010年將活動帶到英國。
「反抗滅絕」指出：「亞馬遜這類企業利用我們對便利的渴望來賺錢，並以犧牲自然世界來促使消費主義更猖獗。」
根據路透社記者在英格蘭東部蒂柏立（Tilbury）碼頭一座亞馬遜倉庫的報導，示威者將倉庫入口封鎖，現場拉起布條寫道「黑色星期五剝削人們和地球」、「亞馬遜犯罪」和「無盡成長、有盡地球」。
「反抗滅絕」表示，他們還封鎖了亞馬遜在德國和荷蘭的倉庫，並指出亞馬遜的「犯罪事項」包括從事的活動所釋放二氧化碳數量，比一個中型國家還多，協助化石燃料企業發展。
另一方面，來自德國、法國和義大利等歐洲最主要經濟體的工會組成名為「讓亞馬遜付錢」（Make Amazon Pay）的聯盟，號召亞馬遜的倉庫員工和貨運駕駛進行罷工，抗議亞馬遜不公平的低薪和低稅。
在亞馬遜的美國以外最大市場德國，德國服務業工會（Verdi）表示，萊茵貝格（Rheinberg）、科布倫茲（Koblenz）和格拉本（Graben）的亞馬遜出貨中心合計約2500名員工參與罷工。
法國主要工會之一法國總工會（CGT）同樣號召境內亞馬遜員工加入罷工。「讓亞馬遜付錢」聯盟還表示，義大利也有亞馬遜員工罷工。
「讓亞馬遜付錢」在聲明中說：「我們要求亞馬遜給付員工公平酬勞及尊重加入工會權利、繳交公平份額稅金，並且承諾促進真正的環境永續。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1101126