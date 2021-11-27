3縣市大雨特報！東北季風明減弱 各地氣溫稍回升早晚涼
中央氣象局表示，受到東北季風影響，今（27）日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，對基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雨特報，外出民眾務必攜帶雨具。另外也針對全台16縣市發布陸上強風特報，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。
編輯中心/綜合報導
2021-11-27 06:50:42
東北季風持續發威，今日大台北、東半部地區、其他山區及馬祖都有局部短暫雨，東半部地區更有局部較大雨勢發生的機率。明日東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，請注意。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，截至今晨4點47分，平地最低溫依序為：新北（五股區）15.3度，桃園（楊梅區）也是15.3度，中部最低溫為嘉義東區16.1度，南部最低溫為高雄田寮區16.8度，東部最低溫為宜蘭五結鄉15.8度，各地最低溫比昨日清晨略降。
吳德榮表示，明日開始東北季風減弱，氣溫逐日漸升，下週一西晴東偶雨；北台舒適、中南微熱，各地早晚涼。而下週二起會有乾冷空氣來台，有機會讓北台灣平地最低氣溫降至10、11度，符合「大陸冷氣團」的定義。
吳德榮指出，最新歐洲及美國模式模擬皆顯示，下週第2波鋒面將延後調整為週日抵達，且其後的冷空氣已沒原模擬那麼強了。可見模式模擬理論上有「不確定性」，且隨著時間擴大，使用時不該忽略其不斷調整的特性，應持續參考最新的資料。（編輯：倪浩軒）