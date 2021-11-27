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Omicron變種引全球恐慌！歐美陸續對非洲國家祭管制

▲面對變種病毒「Omicron」來勢洶洶，歐美陸續宣布對非洲國家實施入境限制。圖為近日辛巴威。（圖／美聯社／達志影像）
▲面對變種病毒「Omicron」來勢洶洶，歐美陸續宣布對非洲國家實施入境限制。圖為近日辛巴威。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-27 08:32:12

於非洲現蹤的新變種病毒「B.1.1.529」，世界衛生組織(WHO)已於26日正式將其命名為「Omicron」，列為「高關注變異株」(variant of concern)。當前，此變種正於非洲南部持續傳播，專家警告，由於此變種具有大量突變點，可能不適用現有疫苗，引發國際恐慌，已陸續有國家對高風險國家祭出旅行禁令。

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綜合外媒報導，美國總統拜登(Joe Biden)宣布，下週一起，對南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼王國、莫三比克及馬拉威的非美國公民，實施新的旅行禁令。

拜登表示，雖然目前全球對新變種所知還不多，但對這個可能會迅速擴散的Omicron病毒，美國應該保持警戒，後續也會依照科學及醫學團隊的建議，決定相關政策的走向。

世衛於26日的記者會中指出，初步證據顯示，和其他同樣被列為高關注的變異株相比，Omicron似乎有較高的機率，引發再次感染，截至發稿時間為止，已至少在南非、波札那、以色列、香港、比利時發現病例。

為了及時圍堵病毒攻入，歐盟成員國26日同意一項建議，禁止非歐盟居民從非洲南部7個國家，即南非、辛巴威、納米比亞、莫三比克、賴索托、波札那、史瓦帝尼入境；若本身是歐盟公民，從這些地區返國亦須接受嚴格的檢驗和隔離。而歐盟成員中，目前奧地利、法國、捷克、義大利、荷蘭、馬耳他、塞浦勒斯等國，已宣布將禁止14天內去過這些地方的旅客入境。

雖然有部分專家認為，在對Omicron變異株有更多認識前，不宜過度反應。然而，過去一年多，全球數度遭遇不同變種帶來的一波波疫情，全球已逾500萬人因此病歿，許多國家似乎寧願對新變種病毒採取更謹慎的態度，德國衛生部長史巴恩(Jens Spahn)聲稱，現在最不需要的就是再帶入一種新變異株。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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