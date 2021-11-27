Omicron變種引全球恐慌！歐美陸續對非洲國家祭管制

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拜登表示，雖然目前全球對新變種所知還不多，但對這個可能會迅速擴散的Omicron病毒，美國應該保持警戒，後續也會依照科學及醫學團隊的建議，決定相關政策的走向。
世衛於26日的記者會中指出，初步證據顯示，和其他同樣被列為高關注的變異株相比，Omicron似乎有較高的機率，引發再次感染，截至發稿時間為止，已至少在南非、波札那、以色列、香港、比利時發現病例。
為了及時圍堵病毒攻入，歐盟成員國26日同意一項建議，禁止非歐盟居民從非洲南部7個國家，即南非、辛巴威、納米比亞、莫三比克、賴索托、波札那、史瓦帝尼入境；若本身是歐盟公民，從這些地區返國亦須接受嚴格的檢驗和隔離。而歐盟成員中，目前奧地利、法國、捷克、義大利、荷蘭、馬耳他、塞浦勒斯等國，已宣布將禁止14天內去過這些地方的旅客入境。
雖然有部分專家認為，在對Omicron變異株有更多認識前，不宜過度反應。然而，過去一年多，全球數度遭遇不同變種帶來的一波波疫情，全球已逾500萬人因此病歿，許多國家似乎寧願對新變種病毒採取更謹慎的態度，德國衛生部長史巴恩(Jens Spahn)聲稱，現在最不需要的就是再帶入一種新變異株。
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