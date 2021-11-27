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變異病毒株命名「Omicron」有玄機！世衛刻意跳過Nu、Xi

▲世界衛生組織將最新變異病毒株命名為Omicron，跳過了希臘字母Nu、Xi的順序。圖為世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖/翻攝譚德塞推特）
▲世界衛生組織將最新變異病毒株命名為Omicron，跳過了希臘字母Nu、Xi的順序。圖為世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖/翻攝譚德塞推特）

編輯中心/綜合報導

2021-11-27 08:33:16

世界衛生組織（WHO）最新將「B.1.1.529」的新冠病毒新變異株，正式定名為「Omicron」，並列為高關注變異株（Variant of Concern）。各國對此紛紛祭出邊境管制措施，中央流行疫情指揮中心昨（26）日也將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威等6國提升為重點高風險國家。不過，世衛這次未按照希臘字母命名的順序，跳過了Nu以及Xi，也掀起不少討論。

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過去WHO是以希臘字母給新冠病毒變異株命名，從Alpha、Beta到Delta2都是如此，按照希臘字母的順序逐一使用。而在「B.1.1.529」獲得正式定名前，上一個變異株是Mu，因此不少專家已提前稱呼「B.1.1.529」為Nu變異株，但結果WHO正式定名卻是「Omicron」，一次跳過了Nu以及Xi。

▲流行病學家、哈佛教授庫爾多夫認為世衛將新的變異病毒株命名為Omicron，是為了避開Xi。（圖／翻攝自Martin Kulldorff的推特）
▲流行病學家、哈佛教授庫爾多夫認為世衛將新的變異病毒株命名為Omicron，是為了避開Xi。（圖／翻攝自Martin Kulldorff的推特）
流行病學家、哈佛教授庫爾多夫（Martin Kulldorff）就在推文分享了希臘字母表，直言「跳過了Nu直接命名為Omicron，如此一來就能避開Xi」。

世衛的官網新聞稿並未解釋命名為Omicron的原因，但有外媒記者指出，跳過Nu是因為發音聽起來和「New」類似，擔心引起混淆。跳過Xi則是因爲他是常見的姓氏，替病毒命名時會避免冒犯到特定地區，社會、國家、文化等等。然而Xi正好就是中國國家主席習近平的姓氏，不免讓人聯想其中的政治含義。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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