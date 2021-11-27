男星滿身刺青、穿環遭不合理對待 呼籲「別以貌取人」
HowZ從饒舌團體「8Ball」發跡，自去年起開始個人活動，沉澱近一年首發新作《蓮 Lotus》，歌曲以蓮花「出淤泥而不染」的特質為題，從自身所處的次文化圈為社會觀察，描寫許多外在看似不符合「規範」的人僅管在社會上被不被合理對待，卻希望仍保有如蓮花的心境，勇敢綻放於淤泥之中。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-27 11:00:00
HowZ以抒情饒唱創作為主，讓他受封「台饒界的暖流」、「饒舌暖男」，而他因疫情沉寂將近一年，HowZ正式宣告將在12月發行首張個人專輯，首發新歌《蓮 Lotus》即以蓮花出淤泥而不染的特性，提醒自己堅持信念，永遠別被身旁的聲音左右而迷失。HowZ分享自己也曾因為身上的刺青及穿環受到被以貌取人的待遇，他表示：「有時偶爾會遇見一些人認為我們滿身刺青，做著他們也許無法理解的音樂，於是對我們有著不學好的刻板印象；但我希望這首歌可以讓更多人理解，甚至願意用更開放的心接受任何可能，也鼓勵更多像我這樣的朋友，像蓮花一樣不畏淤泥而綻放。」
《蓮 Lotus》為HowZ自己創作詞曲並擔任製作人的歌曲，利用古典吉他營造的古典歐式氛圍，搭配Trap鼓組，揉和兩種極端的音樂元素帶出主題想營造的衝突感。HowZ透露：「這次也嘗試了許多我過往沒有嘗試過的Flow，並將『快嘴』融入到旋律裡面，希望大家能夠在聽完之後，在自身如同沼澤般的困境裡，思考自己存在的價值及意義。」