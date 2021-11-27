美議員訪台再踩北京紅線 怒嗆：台灣牌是「臭牌、死牌」
美國國會跨黨派議員25日晚間抵台訪問，其中一位共和黨眾議員梅斯(Nancy Mace, R-SC)更在社群網站發文指降落在「台灣共和國」，引發熱議。對此，中國外交部發言人趙立堅26日強硬回應，指美國政客肆意挑戰一個中國原則，為台獨分裂勢力站台撐腰，已經引起14億中國人民的強烈憤慨。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-27 08:47:16
26日在例行記者會上，趙立堅聲稱，美國議員在1個月內已2度竄訪台灣一事，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，對外發出支持台獨分裂勢力的嚴重錯誤信號，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。
趙立堅續指，一個中國原則是不可撼動的國際關係準則。美國個別政客肆意挑戰一個中國原則，為台獨分裂勢力站台撐腰，已經引起14億中國人民的強烈憤慨，重申台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，絕不是國際關係的一張牌，奉勸美方一些人不要打台灣牌，因為這是一張「臭牌、死牌」，肯定打不贏。
趙立堅威脅道，濫打台灣牌者必定自食惡果，因中國實現統一是無法阻擋的歷史大勢，美國個別政客和台灣當局的拙劣表演，不過是中國統一進程中的幾聲雜音，絲毫改變不了全世界180個國家堅持一個中國原則的牢固格局；一切同中國統一大勢相對抗的錯誤行徑，都如同蚍蜉撼樹，注定失敗。
最後，趙立堅重申，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益。一個中國原則和中美三個聯合公報規定是中美關係的政治基礎，美方應切實恪守，立即停止任何形式的美台官方往來，並慎重妥善處理涉台問題，及早為中美關係排雷清障。同時，北京也再度正告台灣當局，企圖挾洋自重、倚美謀獨，注定是死路一條。