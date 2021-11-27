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台中第四市場歷史建築再活化 打造在地文創市集新地標

▲台中第四市場歷史建築再活化，變身東區文創市集新地標，上市場可以品茶喝咖啡，享用輕食，參觀藝文展覽，顛覆傳統觀念。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.27)
▲台中第四市場歷史建築再活化，變身東區文創市集新地標，上市場可以品茶喝咖啡，享用輕食，參觀藝文展覽，顛覆傳統觀念。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.27)

記者金武鳯/台中報導

2021-11-27 09:02:04

舊城區再活化又一創舉!位於臺中東區南京路上的第四市場建築，已有近百年歷史，6年前經市府公告登錄為歷史建築，並引進民間資源及創意活化，打造成充滿文青風的另類市場，讓民眾上市場不再只為買菜，也能喝茶品咖啡，12月4日將由市長盧秀燕主持開幕，為首場「紫愛妳」聖誕主題展活動揭開序幕。

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▲已有百年歷史的台中第四市場舊建築，經活化工程後，已變身在地文創市集新地標。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.27)
▲已有百年歷史的台中第四市場舊建築，經活化工程後，已變身在地文創市集新地標。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.27)

臺中市第四市場位於東區，是1932年日治時期建物，50年代進行改建，因鄰近干城營區，消費人口多，曾經風華一度。後來隨著建國市場設立，營區遷移，人潮分散而沒落，甚至面臨被拆除命運，是地方人士爭取，2015年經市府公告登錄歷史建築，並著手活化工程。

推動第四市場活化的傳動經營管理顧問公司總經理魏彰志表示，在市府團隊及地方團體通力合作下，第四市場注入創意再活化，昔日魚肉攤位華麗變身，成了咖啡吧及展示檯，供應歐客佬咖啡、華剛茶飲及輕食，顛覆上市場只能買菜觀念，要以全新面貌、全新主題亮相。

▲台中第四市場歷史建築再活化，成為東區文創市集，昔日魚肉攤保留下來，運用成咖啡吧或展示檯。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.27)
▲台中第四市場歷史建築再活化，成為東區文創市集，昔日魚肉攤保留下來，運用成咖啡吧或展示檯。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.27)

此外，未來將辦理歷史建築保存活化推廣展示、漫畫及插畫主題性活動，打造第四市場成為漫畫及插畫主題性遊憩服務據點，相信將會是東區另一吸睛文創地標，有助於拓展年輕消費客群，。

第四市場訂12月4日開幕，配合耶誕節將舉辦「紫愛妳」聖誕主題展系列活動，匯集臺中在地的大甲芋頭、新社薰衣草、清水紫色玉米、東勢葡萄、梨山紫藤及潭子紫色海芋等多項紫色作物，並結合臺中青創選品進行展出，現場設置許多網美牆供民眾拍照外，活動期間逢週末假日，更規劃一系列不同主題的音樂表演、市集，及DIY體驗活動，陪伴大家一起迎接聖誕節的到來。


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