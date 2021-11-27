金馬58／7大亮點必追！影帝后競爭激烈　龍劭華最後搶獎

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入圍第58屆金馬獎最佳新導演、最佳剪輯的《少年》，以及入圍最佳紀錄片的《時代革命》，是2部關於「反送中」題材的電影，在香港上映機會渺茫，此屆登上金馬獎的殿堂，受到許多矚目，不少在台灣的香港人，或是關注香港議題的台灣人，都期待看到這兩部影片。
由何蔚庭執導的《青春弒戀》成功將陳庭妮、李沐送進金馬殿堂，但男主角林柏宏表現亮眼卻沒有入圍，成為一大遺珠，雖然今年無緣影帝寶座，但林柏宏「斜槓」金馬典禮主持棒，讓他除了歌唱、演戲之外，再增添一項演藝技能，也讓粉絲見識到他多才多藝的另外一面。
好久不見的金曲天后張清芳，已經有6年沒有公開演出，她即將現身金馬獎的舞台，演唱經典電影《最愛》同名主題曲《最愛》，獻給把電影當作此生摯愛的幕前幕後影人。而接連演出《刻在你心底的名字》、《瀑布》的金曲歌后魏如萱，也將首度擔任金馬獎表演嘉賓。
龍劭華以《角頭—浪流連》入圍最佳男配角，電影裡他詮釋的黑道大哥，像是披著羊皮的狼，氣質優雅沉穩，卻能讓觀眾感受因他出現而空氣凝結的恐怖。這是龍劭華繼1999年的《天馬茶房》之後，再次獲得金馬獎提名肯定，若能擒下人生最後一座金馬獎，他的女兒陳璇將替他上台領獎。
風格麻辣的白靈，去年以《墮胎師》入圍金馬獎最佳女主角，以親手縫製的紅色長禮服驚豔全場，胸前、腰間透視設計讓她的美胸和丁字褲若隱若現，黃色裙擺上繡上大大的「愛 LOVE 和平」更是相當吸睛，今年再度受到金馬執委會邀約，來台灣當頒獎嘉賓，紅毯造型受到不少人期待。
李安即將卸任金馬影展執行委員會主席，李安導演的主席任期自2018年2月開始，即將在明年初屆滿、功成身退；接棒李安的是攝影大師李屏賓，李屏賓日前剛自美國返回台灣，他感謝大家的肯定，也自覺責任重大。