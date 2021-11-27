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金馬58／7大亮點必追！影帝后競爭激烈　龍劭華最後搶獎

▲林柏宏（左起）、賈靜雯、邱澤、龍劭華是本屆金馬獎大亮點。（圖／台視、金馬執委會）
▲林柏宏（左起）、賈靜雯、邱澤、龍劭華是本屆金馬獎大亮點。（圖／台視、金馬執委會）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-11-27 09:30:00｜2021-11-27 09:34:43

第58屆金馬獎將在今（27）日登場，《NOWnews今日新聞》整理7大看點，本屆影帝、影后競爭激烈，張震、邱澤、賈靜雯、王淨呼聲頗高，尤其是在女主角獎項裡，2對「母女之爭」話題十足，而多才多藝的林柏宏，將獻出主持金馬處女秀，表現令人好奇。

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▲林嘉欣（左圖起）、王淨、賈靜雯、方郁婷、陳湘琪角逐第58屆金馬影后。（圖／金馬執委會）
▲林嘉欣（左圖起）、王淨、賈靜雯、方郁婷、陳湘琪角逐第58屆金馬影后。（圖／金馬執委會）
影后之爭上演「母女」廝殺，由《瀑布》的賈靜雯、王淨，以及《美國女孩》的林嘉欣、方郁婷對決《修行》陳湘琪，角逐影帝的有二度入圍的《當男人戀愛時》邱澤、《金錢男孩》柯震東，第一次叩關的《角頭—浪流連》鄭人碩，還有硬底子的《緝魂》張震，以及拿過影帝的《濁水漂流》吳鎮宇，究竟誰會出線，充滿懸念。

▲準金馬影帝柯震東（左圖起）、吳鎮宇、張震、鄭人碩、邱澤。（圖／金馬執委會）
▲準金馬影帝柯震東（左圖起）、吳鎮宇、張震、鄭人碩、邱澤。（圖／金馬執委會）
入圍第58屆金馬獎最佳新導演、最佳剪輯的《少年》，以及入圍最佳紀錄片的《時代革命》，是2部關於「反送中」題材的電影，在香港上映機會渺茫，此屆登上金馬獎的殿堂，受到許多矚目，不少在台灣的香港人，或是關注香港議題的台灣人，都期待看到這兩部影片。

▲林柏宏坦言一開始不清楚角色設定，是後來一邊拍才一邊摸索，嘗試各種不同的可能性。（圖／記者陳明安攝）
▲林柏宏主持金馬獎。（圖／記者陳明安攝）
由何蔚庭執導的《青春弒戀》成功將陳庭妮、李沐送進金馬殿堂，但男主角林柏宏表現亮眼卻沒有入圍，成為一大遺珠，雖然今年無緣影帝寶座，但林柏宏「斜槓」金馬典禮主持棒，讓他除了歌唱、演戲之外，再增添一項演藝技能，也讓粉絲見識到他多才多藝的另外一面。

▲張清芳將擔任金馬58表演嘉賓。（圖／金馬執委會提供）
▲張清芳將擔任金馬58表演嘉賓。（圖／金馬執委會提供）
好久不見的金曲天后張清芳，已經有6年沒有公開演出，她即將現身金馬獎的舞台，演唱經典電影《最愛》同名主題曲《最愛》，獻給把電影當作此生摯愛的幕前幕後影人。而接連演出《刻在你心底的名字》、《瀑布》的金曲歌后魏如萱，也將首度擔任金馬獎表演嘉賓。

▲龍劭華最後一次搶金馬。（圖／金馬執委會）
▲龍劭華最後一次搶金馬。（圖／金馬執委會）
龍劭華以《角頭—浪流連》入圍最佳男配角，電影裡他詮釋的黑道大哥，像是披著羊皮的狼，氣質優雅沉穩，卻能讓觀眾感受因他出現而空氣凝結的恐怖。這是龍劭華繼1999年的《天馬茶房》之後，再次獲得金馬獎提名肯定，若能擒下人生最後一座金馬獎，他的女兒陳璇將替他上台領獎。

▲白靈穿著火辣，大方展現好身材。（圖／記者陳明安攝）
▲白靈穿著火辣，大方展現好身材。（圖／記者陳明安攝）
風格麻辣的白靈，去年以《墮胎師》入圍金馬獎最佳女主角，以親手縫製的紅色長禮服驚豔全場，胸前、腰間透視設計讓她的美胸和丁字褲若隱若現，黃色裙擺上繡上大大的「愛 LOVE 和平」更是相當吸睛，今年再度受到金馬執委會邀約，來台灣當頒獎嘉賓，紅毯造型受到不少人期待。

▲攝影大師李屏賓（右）將接任金馬執委會主席，李安（左）則喊話希望金馬獎要繼續保持公平、開放的精神。（圖／翻攝金馬影展臉書）
▲攝影大師李屏賓（右）將從李安手中接任金馬執委會主席。（圖／翻攝金馬影展臉書）
李安即將卸任金馬影展執行委員會主席，李安導演的主席任期自2018年2月開始，即將在明年初屆滿、功成身退；接棒李安的是攝影大師李屏賓，李屏賓日前剛自美國返回台灣，他感謝大家的肯定，也自覺責任重大。

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