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林襄辣曬「絕對領域」！緊身毛衣性感藏不住　粉絲全看暈

▲林襄擁有魔鬼身材以及甜美臉蛋。（圖／翻攝自林襄IG）
▲林襄擁有魔鬼身材以及甜美臉蛋。（圖／翻攝自林襄IG）

編輯中心/綜合報導

2021-11-27 09:48:40

女星林襄現為中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的成員之一，擁有魔鬼身材以及甜美臉蛋的她，累積了許多死忠粉絲，IG粉絲數更是高達97萬，而近日林襄在IG貼出一組美照，照片中的她身穿緊身毛衣以及皮革短褲，好身材被完美展現，露出的絕對領域更讓網友為之瘋狂，直呼：「世界一の笑顔」、「可愛又漂亮還帶點性感」。 

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林襄昨（26）日在IG貼出5張照片，只見她上衣身穿灰色緊身短版高領毛衣，胸前渾圓飽滿的上圍形狀全被看光，小蠻腰也隱隱約約露出，頭上則戴著亮桃色的貝雷帽，搭上一樣顏色的耳環，整體風格相當日系、甜美。 

▲林襄辣洩腿根。（圖／翻攝自林襄IG）
▲林襄身穿緊身短版毛衣，上圍形狀全被看光。（圖／翻攝自林襄IG）
而林襄下身穿著黑色皮褲，隨著姿勢的擺動，曬出一雙白皙、纖瘦的美腿，身材曼妙的她，完美比例令女性都欣羨，此外她還穿著黑色長靴，絕對領域讓所有網友瞬間噴鼻血，林襄透露，自己正在為了YouTube頻道「Hello 林襄」拍穿搭，也因此找到了自己喜歡的樣子，為此感到非常開心，還說自己為了封面照片，從照片中挑選了很久，「你們覺得呢？」 

▲林襄辣洩腿根。（圖／翻攝自林襄IG）
▲林襄曬出白皙美腿，絕對領域讓所有網友瞬間噴鼻血。（圖／翻攝自林襄IG）
照片曝光後，粉絲全嗨翻留言狂讚，「小孩子才做選擇，我全部都要」、「不管哪張都好看」、「怎樣的媽才能生出這般可人的模樣」、「請問這位超甜女孩是誰」、「只要是妳都很香」、「好可愛的襄」、「身材好又正」、「好喜歡這型的，可愛又漂亮還帶點性感」、「美麗的襄襄姊姊，怎麼拍都漂亮」、「世界一の笑顔」、「夭壽也太漂亮」、「都很好看，但是第三張的眼神超電」、「酒窩就融化了一切」、「喜歡妳笑起來甜甜的樣子」。（編輯：賴禹妡） 

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