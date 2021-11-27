智慧物聯網創意應用競賽 183位師生大顯身手展創意
為提升高中學校師生對新興科技與遠距教學的認知與能力，教育部國教署於全台成立12所「新興科技區域推廣中心」。其中，台南二中日前辦理智慧物聯網創意應用競賽，分為「國中組」、「高中職創意提案組」及「高中職應用實作組」，共有來自全國20所學校、44支隊伍、183位師生齊聚成功大學綠色魔法學校，在決賽中大顯身手。
記者許家禎/台北報導
2021-11-27 10:12:27
「2021第四屆全國中等學校學生新興科技－智慧物聯網創意應用競賽」日前登場，競賽以「智慧物聯網」為主題，進行生活與學科專業領域創意提案發想或應用實作展演，可自由結合各類新興科技，如人工智慧、大數據、行動載具、智慧製造等概念與技術進行設計。過去三屆該競賽都是以高中職學生為主，為使新興科技能向下扎根，今年特別增加了國中組，讓國中生也有機會一展長才。
國教署指出，參賽作品的主題種類相當豐富，高中職應用實作組獲獎團隊：嘉義縣永慶高中以「IoT為基石之綠能除蟑屋」，分析市售各項滅蟑商品後，以太陽能作為除蟑屋的電力來源，藉由除蟑屋中內圈感應全區電擊的策略完成滅蟑目的，獲得評審青睞。
高中職創意提案組獲獎：台南女中footpanda團隊，從現代人容易罹患的足底筋膜炎發想，構思一款智慧居家便鞋，透過藍芽以手機進行控制，結合穴位刺激與遠紅外線熱敷保溫的機制，緩解症狀帶來的不適。此發想提案獲得評審肯定，並鼓勵同學們可以嘗試實作將此提案實現，以造福患者。
國教署表示，藉由競賽啟發學生的創意與創造力，過程中不僅看到各參賽隊伍團隊合作的精神，也能讓學生藉由跨校間的交流相互激盪創意與實作能力，培育新興科技未來人才。期望透過每年的競賽，能讓參與的學生更加開闊學習視野，與科技發展趨勢接軌，提升競爭力。