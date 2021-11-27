三星遺孀身價飆千億！當上女首富晚年卻如「皇太后」悲涼

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前半生德才兼備、母儀天下
洪羅喜出身於名門世家，父親是著名政治家，退出政壇後轉戰新媒體事業，建立韓國三大報社之一的媒體帝國，從事過記者、法官的母親也出生名門，在這樣的家庭背景和社會地位下，洪羅喜從小就被全方位培養，在優越的家庭條件與鼓勵學術的教育環境下，她以優異成績進入韓國的最高學府首爾大學就讀美術系。
1966年，年僅22歲的洪羅喜氣質知性、外型姣好，熱愛藝術同時家世背景也相當顯赫，三星老會長李秉哲自然對她青睞有加，而如魚油水般往來政壇、媒體圈的洪羅喜父親，怎麼會不明白這是自己從貴族晉升到富可敵國的財閥親家的好機會呢？在有意推波助瀾的情況下，李健熙和洪羅喜相見、互相培養情愫，在家庭刻意栽培下的兩人也知道這是場商業聯姻，彼此都得做好為人子女的本分，相敬如賓就是了。
隔年兩人在雙方家族的撮合下，23歲的洪羅喜果真嫁給了26歲的李健熙，兩人順利走入婚姻殿堂。隨著三星集團的接班人李健熙順利掌握了集團大權，洪羅喜的身價地位也跟著水漲船高，她不是個只會關在家中的金絲雀，更不是只會打理後宮的皇后，憑她過人的見識與素養，當李健熙以硬實力將三星武裝成足以對外競爭的堡壘時，她明白「打造企業文化」才是這座堡壘要打長期仗的糧倉，更以藝術背景建立品牌形象、蓋設美術館，在世界各地的畫展、藝廊以三星的名義替發揚藝術出力。夫妻倆一剛一柔相輔相成，更在婚後育有三女一子，當時韓國政商名流更時興「娶妻當娶洪羅喜」的說法，誰都希望有個像洪羅喜一樣能幹的賢內助。
只是夫家光耀門楣時，母家自然也不能忘記扶一把。洪羅喜利用三星集團的影響力，為自己的手足弟妹們都找到了好的歸宿，長弟洪錫炫在2017年當上美國特使後，現在是《中央日報》的當家人，二弟洪錫肇成為零售業巨頭，三弟和四弟繼承母家繼有家業，妹妹則進入三星任職核心高層，一切看似平步青雲，沒有人能料到洪羅喜前半輩子的努力，只是映照了後半生的悲涼。
後半生機關算盡、晚景淒涼
洪羅喜和李健熙膝下有長子李在鎔、長女李富真、次女李敘顯、小女李尹馨，從小深長在習慣世家安排婚姻的兩人，怎麼樣也沒想過打拼了大半輩子，外頭「父母之命，媒妁之言」的傳統風氣已經改變為鼓勵追求自由戀愛，只想給子女「她認為最好的」的想法，完全複製了上一代的古板思維，也造就了三星皇朝「被詛咒的第三代」命運。
第三代的悲慘始於小女兒李尹馨，她從小被父母視為掌上明珠，在她20歲就收到父親贈送約2億美元的股票，前景一片光明。然而2005年時，李尹馨卻因為在美國愛上平凡男子，當時洪羅喜極力反對、李健熙棒打鴛鴦，小女兒悲憤憂鬱之下在紐約公寓自縊身亡年僅26歲。
然而這並沒有改變洪羅喜替兒女打算婚姻的計畫，她在韓國一眾名媛當中替兒子李在鎔選了門當戶對的媳婦，對方既是洪羅喜閨蜜的女兒，也是韓國食品龍頭企業大象集團的千金－林世玲，三星皇太子和大象集團千金的世紀大婚不只商界共襄盛舉，就連演藝圈、政壇大佬也得賞臉前來祝賀，可謂人人稱羨。只是洪羅喜的傳統思維活脫脫就是韓劇中經典的「惡婆婆」角色，過去自己犧牲奉獻只為夫家，也拿相同標準要求長媳婦林世玲，先是不准她追求夢想完成學業，又強迫她在兒子赴美唸書時留在韓國照顧家庭，就連林世玲母家有難時也不願出錢出力相助一口回絕她所有要求，最後林世玲憤而提起訴訟結束了長達11年的惡婆婆統治。
長子行不通，洪羅喜只好安排女兒婚姻，沒想到就連有著「韓國最美富二代」之稱的長女李富真也讓她失望透頂。當年李富真跟在父親李健熙身邊，論學習力、社交手腕、商業思維無一不輸給哥哥李在鎔，李健熙甚至頗有想傳位給她的念頭，只是三星長公主長年跟在父親身邊，久了也對隨侍的保鑣林佑宰漸漸動情，更於1999年不顧洪羅喜「門當戶對」的安排與熱戀4年的男友林佑宰結婚，消息曝光一時鬧得滿城風雨，而多年後林佑宰也證明了沒有成為三星駙馬爺的本事，長年的酗酒、家暴、性醜聞，最也只能走向離婚一途。唯有「乖乖接受」洪羅喜安排聯姻的次女李敘顯，婚姻狀態複製了父母，對彼此相敬如賓，又在自己擅長的領域闖出一片天，替三星家族掙一口氣。
洪羅喜前半輩子費盡心思幫助夫家，誰想得到小女兒選擇自縊逃離她的控制，大女兒「格差婚」丟進顏面，想「調教」兒媳婦林世玲失敗還導致兒子李在鎔失婚，自己的親弟弟洪錫炫更揭露朴槿惠受賄案，害得李在鎔跟著鋃鐺入獄，甚至相伴一生的丈夫李健熙也去世了，縱使按照法律洪羅喜大約繼承了8千3百萬股的三星電子股票，成為三星最大的個人股東，以126億美元的身家當上韓國第一女首富，晚年這一連串子女的打擊、對三星企業的打擊，也讓這名「皇太后」光輝的成就上添了一筆淒涼的昏黃。