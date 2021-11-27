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網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」！網氣炸　急刪影片道歉

▲網紅攝影師蔡傑曦到國立暨南國際大學演講，豈料事後竟將感謝狀丟到垃圾桶，還發限時動態，引爆輿論撻伐。（圖／翻攝自IG）
▲網紅攝影師蔡傑曦到國立暨南國際大學演講，豈料事後竟將感謝狀丟到垃圾桶，還發限時動態，引爆輿論撻伐。（圖／翻攝自IG）

編輯中心/綜合報導

2021-11-27 10:10:39｜2021-11-27 10:11:34

網紅攝影師蔡傑曦日前到國立暨南國際大學演講，豈料他事後竟將感謝狀丟到垃圾桶，還錄影發IG限時動態嘲諷，引爆輿論撻伐，儘管他火速將影片刪除，並且發文道歉，仍難撫平學生怒火，直呼「太沒禮貌了」。

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國立暨南國際大學學生在社群平台《Dcard》上以「還想浪費一次的紀念品」為題發文，表示在11月24日禮拜三，有一堂通識課的名字叫「還想浪費一次的風景」，請到網紅蔡傑曦來演講，事後卻在限時動態發出一段影片，「但是過了一下就刪除了，不知各位看官怎麼看」。

從影片中可以看到，蔡傑曦拿著一整袋禮物與感謝狀，卻直接丟進學校的資源回收桶裡。此舉動一發出，也瞬間燃起學生們的怒火，而原PO當下看見也直接私訊他，豈料未得到回應，才轉而PO上網，要大家一起評評理。

▲網紅攝影師蔡傑曦受到國立暨南國際大學演講，豈料竟將感謝狀丟到垃圾桶，還發限時動態，引爆輿論撻伐。（圖／翻攝自IG）
▲網紅攝影師蔡傑曦到國立暨南國際大學演講，豈料竟將感謝狀丟到垃圾桶，還發限時動態，引爆輿論撻伐。（圖／翻攝自IG）
對此，蔡傑曦也在IG發文道歉，表示對於「將暨南大學給的感謝狀丟棄並錄影」這個不尊重的行為，感到非常抱歉，「我很抱歉也很後悔，已在認真反省，未來不會再有這樣的行為，我在此對暨南大學的同學與老師們致上最深的歉意。很謝謝大家的指正，我會繼續努力並在錯誤中學習」。

▲網紅攝影師蔡傑曦為把暨大感謝狀丟垃圾桶一事道歉。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲網紅攝影師蔡傑曦為把暨大感謝狀丟垃圾桶一事道歉。（圖／翻攝自《Dcard》）
不過，學生們對蔡傑曦的道歉仍不買單，「感謝狀…也丟喔」、「太誇張了，超失禮欸」、「幫高調」、「只接受台大的感謝狀的啦」、「超沒禮貌==」、「如果他不屑來我們學校演講為什麼還要來，來了還要把我們的感謝狀丟掉發文？這樣真的只會顯得他素質差，沒有很厲害欸？？不懂他在幹嘛，可能想發摯友發錯了：））」，對此，校方則表示深感遺憾，同時也將他的道歉聲明公告於學校網頁。（編輯：郭佩蓉）

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