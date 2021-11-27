粉紅夢幻佈滿屏東天空　屏東聖誕節絢麗點燈

2021 屏東粉紅泡泡來襲 ! 今年屏東聖誕節以粉紅色為基調，將百年的屏東公園打造成「夢幻城堡村」，園區內打造了 17 組光彩絢麗的主題燈飾，各式藝術燈飾加上氣勢磅礡高達 12 米 的主燈「冰雪城堡」燈光秀，帶給大家不一樣的視覺饗宴；縣府於 26 日晚間點燈啟動，點燃夢想的光芒，歡迎鄉親朋友一起來多一度的屏東過暖暖的聖誕節。

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▲幻彩奪目的「魔幻路徑」、奼紫嫣紅的「花藤雨下」、甜蜜幻想的「造夢場」等燈飾，將滿滿夢幻浪漫的元素注入屏東公園。（圖／屏東縣政府提供, 2021.11.27）

26 日晚間在縣長潘孟安、 AIT 高雄分處處長禹道瑞、屏東市代理市長程清水、立法委員周春米及各級地方代表的帶領之下宣布點燈啟動，由燈光與音樂交織而成的主燈燈光秀瞬間奪取眾人目光。

活動更精心出動造雪機讓屏東下起冬雪，增添節慶歡樂氣氛，讓原本地處亞熱帶不可能下雪的屏東南國，轉眼間化身為夢幻雪國，將浪漫雪景作為最甜蜜的禮物，送給每一位來到這裡的大小朋友。

潘孟安表示，一年一度南台灣最大的盛事，就是屏東的聖誕節，此次縣府特別搭起南國不同風情的聖誕節，有光雕投影、雙層巴士及許多網美打卡熱門的景點燈飾，除此之外。

潘孟安還說，屏東每小時還會下雪，且不用看天氣預報，也不用等寒流來襲，每週六日還有不同的市集，更有聖誕老公公會不定時出現發送小禮物，歡迎爸媽們攜家帶眷，一同來歡度聖誕節！

▲今年屏東聖誕節將百年的屏東公園打造成「夢幻城堡村」，氣勢磅礡高達12米的主燈「冰雪城堡」燈光秀，帶給大家不一樣的視覺饗宴。（圖／屏東縣政府提供, 2021.11.27）