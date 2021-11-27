俄國蒲亭12月訪問印度　將與莫迪召開峰會

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新聞稿稱，這將延續兩國輪流舉辦峰會的傳統，並為印俄「特殊戰略夥伴關係」帶來進一步的推動力。
印度外交部說：「兩位領導人將檢視雙邊關係的情況和前景，並討論如何進一步加強兩國戰略夥伴關係。這場峰會也將為兩人提供機會，就具共同利益的區域、多邊及國際議題交換意見。」
印度與俄羅斯上一次舉行峰會是於2019年9月，當時莫迪訪問俄羅斯海參崴；2020年兩國因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未能舉辦峰會。
這也將是莫迪和蒲亭自2019年11月在巴西參加金磚五國（BRICS）峰會以來的首次面對面會議。
另方面，俄羅斯駐印度大使館也同步透過推特宣布，莫迪和蒲亭將討論在20國集團（G20）、金磚五國以及上海合作組織（SCO）等多邊框架內的合作事宜。
俄羅斯大使館並稱，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）和國防部長蕭依古（Sergey Shoigu）也將隨同蒲亭出訪，與印度對口官員蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）及辛赫（Rajnath Singh）召開2+2會議。
印度媒體引述不具名消息人士報導，莫迪與蒲亭料將在國防、經貿和科技等領域簽署多項協議，包括延長兩國的軍事技術合作架構協議；兩國部長也將在2+2會議中，簽署後勤支援協定，允許雙方軍隊在彼此基地進行維修及補給任務。
自從冷戰時期開始，印度就已與當時的蘇維埃聯邦有著密切軍事關係，兩國軍事裝備有著很高的對接性。根據俄羅斯駐印度大使館網站，印度外購的軍事設備與技術有6成來自俄羅斯。
最近俄國開始交付S-400防空飛彈系統給印度，外電報導，此舉將使印度面臨被美國制裁的風險。（編輯：陳惠珍）1101127