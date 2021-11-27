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國際接連祭出入境禁令　南非機場湧現人潮搶搭機

▲國際社會紛紛祭出禁令之際，南非約翰尼斯堡國際機場湧現人潮，神情焦慮的旅客大排長龍，想趕上最後一批航班飛離南非。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際社會紛紛祭出禁令之際，南非約翰尼斯堡國際機場湧現人潮，神情焦慮的旅客大排長龍，想趕上最後一批航班飛離南非。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-27 11:11:46

（中央社約翰尼斯堡26日綜合外電報導）多國因擔憂COVID-19新變異株Omicron而陸續宣布對南非實施入境禁令，南非約翰尼斯堡國際機場今天湧現人潮，神情焦慮的旅客大排長龍，想趕上最後一批航班飛離南非。

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法新社報導，英國昨夜宣布，從今天起禁止所有來自南非和非洲南部鄰國的班機入境，許多旅客隨即縮短假期，從野生動物園區和葡萄園趕回來。

世界衛生組織（WHO）今天將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株B.1.1.529列為「高關注變異株」（variant of concern），並命名為Omicron。

Omicron具有大量突變，使得南非疫情再度升溫，引發外界憂心。美國、加拿大、歐洲和亞洲多國等接連跟進，限制南非等相關國家旅客入境。

禁令宣布時，24歲英國公民瑞德（Toby Reid）正和女友在南非開普敦（Cape Town）桌山（Table Mountain）露營。

這位從商人士在約翰尼斯堡機場排隊辦理登機時告訴法新社：「我們大約清晨5時30分起床，看能否趕上日出，早上6時我們發現仍有機會趕回來。」

他和女友成功搶到傍晚飛往德國法蘭克福（Frankfurt）航班最後兩個座位。

其他沒那麼幸運的人在售票櫃檯討論各種選項，睜大眼睛細看各個價格提案和複雜路線。

50歲男子古德（Christian Good）與丈夫結束海灘假期，經由法蘭克福返回英國德文郡（Devon）。他低聲抱怨說：「早該進一步通知。」

他的丈夫說：「這太扯了。我們總是會有新的變異株出現。」

他告訴法新社：「南非發現了它，但大概早已傳到世界各地。」

目前已在南非、波札那、比利時、以色列和香港發現Omicron病例。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1101127

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