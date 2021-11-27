COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NBA／Paul寫里程碑！太陽15連勝　後兩場將戰籃網和勇士

▲鳳凰城太陽主控「CP3」Chris Paul。（圖／美聯社／達志影像）
▲鳳凰城太陽主控「CP3」Chris Paul。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-11-27 11:18:53

鳳凰城太陽今日以118:97大勝紐約尼克，豪取近期15連勝，距離隊史紀錄也只剩下2場，就可以追平。但在那之前，他們得再擊敗布魯克林籃網和金州勇士兩支聯盟龍頭球隊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這一場球隊主控Chris Paul迎來生涯里程碑，他本場比賽命中1顆三分球，生涯三分命中數突破1500大關。史上只有39名球員進入到「1500三分球」俱樂部，而Paul此役之後，也將成為會員之一。

Paul本場出賽30分鐘，6投3中攻下14分，另外還有10助攻和4籃板，他本季場均14.1分10.4次助攻3.9個籃板2.1次抄截，命中率47.1%，暫居聯盟助攻王。

球隊當家球星Devin Booker這一場27投14中，斬獲全場最高的32分；而中鋒Deandre Ayton則是得到14分13籃板的表現，太陽先發5人得分都上雙。替補方面Cameron Payne取得13分6助攻，Cameron Johnson有10分。

太陽隊史連勝紀錄為17場，是由Steve Nash率領球隊在2005-06賽季所創下。如今這支球隊想再創高峰，得先跨過兩座大山，先後對上籃網和勇士。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
64.31%35.69%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
60.4%39.6%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
53.2%46.8%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
59.78%40.22%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀