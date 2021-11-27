NBA／Paul寫里程碑！太陽15連勝 後兩場將戰籃網和勇士
鳳凰城太陽今日以118:97大勝紐約尼克，豪取近期15連勝，距離隊史紀錄也只剩下2場，就可以追平。但在那之前，他們得再擊敗布魯克林籃網和金州勇士兩支聯盟龍頭球隊。
記者黃建霖/綜合報導
2021-11-27 11:18:53
這一場球隊主控Chris Paul迎來生涯里程碑，他本場比賽命中1顆三分球，生涯三分命中數突破1500大關。史上只有39名球員進入到「1500三分球」俱樂部，而Paul此役之後，也將成為會員之一。
Paul本場出賽30分鐘，6投3中攻下14分，另外還有10助攻和4籃板，他本季場均14.1分10.4次助攻3.9個籃板2.1次抄截，命中率47.1%，暫居聯盟助攻王。
球隊當家球星Devin Booker這一場27投14中，斬獲全場最高的32分；而中鋒Deandre Ayton則是得到14分13籃板的表現，太陽先發5人得分都上雙。替補方面Cameron Payne取得13分6助攻，Cameron Johnson有10分。
太陽隊史連勝紀錄為17場，是由Steve Nash率領球隊在2005-06賽季所創下。如今這支球隊想再創高峰，得先跨過兩座大山，先後對上籃網和勇士。