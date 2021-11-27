金馬58／三座男配殊榮肯定 劉冠廷：我只是遇到好角色
男星劉冠廷以黑色喜劇《詭扯》奪下台北電影獎最佳男配角獎，並將角逐第58屆金馬獎，對此他表示：「入圍就非常開心，因為喜劇在影展是比較弱勢的。」劉冠廷這次為戲做出很大犧牲，挑戰從影以來最大尺度，他笑說：「偶包還是會有，但就是要丟掉。」其實讓劉冠廷覺得最有挑戰性的不是拍裸戲或落髮，而是害怕觀眾抓不到笑點，喜劇變成自嗨，「接之前有點猶豫，有點怕怕的。」
記者臺孝婷/專訪
2021-11-27 11:41:52
33歲的劉冠廷畢業於國立臺灣藝術大學戲劇系，科班出身的他，退伍後曾經當過3年體育老師，直到經過植劇場訓練的洗禮後，才以《花甲男孩轉大人》奪下第53屆金鐘獎最佳男配角獎，2019年則是以《陽光普照》獲得金馬獎最佳男配角獎，再加上今年已經靠《詭扯》擄獲台北電影獎評審芳心，劉冠廷成為首位獲得金馬獎、金鐘獎和台北電影獎三項大獎的男配角獎殊榮的藝人。
光是今年就主演《火神的眼淚》、《第三佈局 塵沙惑》、電影《詭扯》之外，還客串鍾孟宏執導的《瀑布》，對於自己參與拍攝的電影、戲劇不是得獎大熱門就是夯劇，劉冠廷謙虛表示自己只是剛好遇到很好的角色，「我其實也沒有什麼比別人更厲害的地方。」雖然已經獲得許多獎項肯定，但劉冠廷笑說自己的演技只是還可以，「但要到好我覺得太難，因為我覺得表演這種東西就是很主觀的事情，那好的定義是什麼？其實我也不太知道。」對於挑選劇本，劉冠廷透露主要是看自己和角色有沒有連結，如果遇到好的角色，也不會受限尺度，更不排斥和女友孫可芳攜手演出，但他笑著補充自己很有自知之明，如果是明顯超過他能力所及的角色，就不會「越級打怪」。《詭扯》全台上映中。