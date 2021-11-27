高以翔逝世兩週年 粉絲湧事故現場！淚崩送棉襖：怕你冷
▲高以翔2019年在中國錄製實境節目時猝逝，令許多粉絲心碎。（圖／翻攝自微博、傑星娛樂提供）
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▲高以翔2019年在中國錄製實境節目時猝逝，令許多粉絲心碎。（圖／翻攝自微博、傑星娛樂提供）
編輯中心/綜合報導
2021-11-27 12:05:37
35歲混血男星高以翔2019年在中國錄製實境節目時暈倒在地，送醫後搶救不治，當時猝逝消息震驚演藝圈，不少藝人紛紛痛心發文哀悼，摯友毛加恩更是悲痛萬分，今（27）日正是高以翔逝世兩週年的日子，許多粉絲仍到高以翔的粉專留言緬懷，不捨喊：「兩年了你在天堂還好嗎？太想念你了」、「兩年間不間斷地來看你，就像你從未離開」。
高以翔過去與丁春誠、陳紹誠、藍鈞天四人被封為「時尚F4」，帥氣外型及優秀表現在雜誌圈、大小螢幕都有一番好成績，曾出演多部知名偶像劇，包含《桃花小妹》、《愛情魔髮師》等，甚至還出演好萊塢電影《天使聖物：骸骨之城》，同時也是 LV形象廣告中，第一個任用的亞洲模特兒。 ▲摯友毛加恩當時聽聞高以翔逝世消息悲痛萬分。（圖／翻攝自毛加恩、高以翔IG）
不過，正當高以翔在演藝事業高峰時期，在2019年11月27日凌晨錄製中國真人實境秀節目時，在節目某環節中奔跑過後，喊了一句「我不行了」，隨即暈倒在地，心臟驟停3分鐘，雖現場透過心肺復甦急救15分鐘後一度恢復心跳，不過最終送醫搶救近3小時後仍宣告不治，死因為心因性猝死，終年35歲，帥氣身影永留世人心中。
如今高以翔逝世滿兩週年，不少粉絲仍相當不捨他的離去，到高以翔的粉專留言懷念，「今年是第二年了，真的好漫長，這些日子來真的不知如何走的，或許是承載著思念走到現在，在那好嗎？依然想你」、「我的高先生，在那個地方你一切可好，永遠愛你的，最溫柔的高高」、「兩年了，we still Miss u so much」、「已過二年了！依舊想念你」、「兩年了你在天堂還好嗎？太想念你了」、「兩年間不間斷地來看你，就像你從未離開」、「哥哥，兩年了，沒有一天不想你」。
還有許多中國粉絲重返發生事故的錄影現場，現場充滿鮮花、食物、飲料、籃球等，甚至有人送上厚厚的大棉襖，就是擔心高以翔冷了、餓了，哀傷氣氛讓不少人流下想念的眼淚，慟喊：「永遠忘不了兩年前那個凌晨⋯那個寒冷的冬天⋯」。（編輯：賴禹妡） ▲粉絲們重返發生事故的錄影現場，並帶上許多食物、籃球及棉襖來紀念高以翔。（圖／翻攝自微博）