南非往荷蘭航班驚傳85人陽性！是否染Omicron待證實
新冠最新變種病毒Omicron來勢洶洶，各國陸續對非洲南部國家，祭出入境限制措施，南非約翰尼斯堡國際機場也湧現人潮，急著在國際禁令生效前離開當地。現在卻傳出有2架26日從南非抵達荷蘭阿姆斯特丹的航班，有85名乘客的新冠病毒檢測呈現陽性，是否為Omicron仍有待釐清。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-27 11:43:17
綜合《路透社》等外媒報導，26日各有1架從南非開普敦、約翰尼斯堡起飛的客機，飛抵阿姆斯特丹史基浦機場(Schipol airport)，總計乘客約有600人。由於近幾日Omicron變異株傳播的消息已躍上國際版面，荷蘭衛生部便要求這批由南非抵達的旅客，必須全數接受篩檢，並禁止後續來自非洲南部國家的航班再入境。
在歷經幾小時的漫長等待後，初步驗出疑似有85人呈現陽性，被送往鄰近的隔離旅館進行安置，當地學術醫院正在分析樣本，確認當中是否有人感染Omicron病毒株。
據《英國廣播公司》(BBC)報導，南非衛生部長喬·法赫拉(Joe Phaahla)聲稱，針對該國的飛行禁令並不合理，而且還在機場引起混亂。有從南非開普敦經阿姆斯特丹，要飛往英國曼徹斯特的班機乘客告訴《BBC》，他們在荷蘭史基浦機場的停機坪上被扣留了4小時，最後被要求下機進行PCR測試。
報導指出，突如其來的禁令，可能再次導致家庭成員被迫分散各地的情況。
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