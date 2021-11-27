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林敏雄買大潤發強調不改名！私下透露：之前有三家跟我搶

▲全聯董事長林敏雄，出席基金會活動時，回應購買大潤發等議題。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲全聯董事長林敏雄，出席基金會活動時，回應購買大潤發等議題。（圖／記者劉雅文拍攝）

記者劉雅文／台北報導

2021-11-27 12:25:51

全聯日前拋下通路市場震撼彈，宣布將收購歐尚集團及潤泰集團所持有大潤發流通事業股權，包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌，目前根據全聯透露，已經送件公平會審查中、靜待佳音，全聯董事長林敏雄，今（27）天出席基金會活動時，對於一旦收購成功後的佈局，也表示將維持大潤發量販店形式，並且以雙品牌方式來進行。

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林敏雄表示，未來會用雙品牌，繼續維持大潤發量販店形式，且名字也會沿用大潤發不改名，至於是否會將其中幾家店挪做倉儲？林強調，全聯的倉儲本來北中南就很大了，另外針對大潤發的未來經營團隊，林敏雄也鬆口表示，會將原有團隊全部留著，財務長也留著不會自己派任，他堅信兩家（大潤發與全聯）加起來應該非常有綜效，希望變成好生意。

另外，對於購買大潤發的過程，林敏雄私下透露，其實他考慮了很久，至少兩三個月，甚至更久「雙方你來我往，中間還是有一些拉來拉去，他要賣高我們要買低」，顯示雙方在價格上面斡旋多次，甚至林敏雄也鬆口表示，當時有其他通路業者也想買，媒體追問是否為統一、MOMO？林表示好像沒看到，但他也坦承，當時有三家競爭。

至於一旦公平會審查通過，全聯順利買下大潤發後是否進行改裝？林敏雄笑稱：「說實在的！還沒評估，我還沒有去看過」，至於有媒體開玩笑詢問林敏雄，外傳很多人建議可以改名周潤發？林敏雄表示：「大潤發也很好啊！」，再三強調未來量販店不會更名。

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