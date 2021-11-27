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金馬58／大尺度詮釋傳播妹　温貞菱酒店見習不害臊

▲温貞菱以《不想一個人》入圍今年金馬獎最佳女配角獎。（圖／記者朱永強攝）
▲温貞菱以《不想一個人》入圍今年金馬獎最佳女配角獎。（圖／記者朱永強攝）

記者臺孝婷/專訪

2021-11-27 12:39:04

女星温貞菱今年在歷史劇《斯卡羅》中表現可圈可點，該劇上檔後引發眾多網友討論，雖然港星黃秋生批評男女主角演技不好，認為温貞菱和法比歐不如配角吳慷仁，但温貞菱正向看待，認為作品有討論度都是好事，很期待以後可以跟黃秋生合作，讓對方看到自己的進步。温貞菱在即將於耶誕夜上映的新片《不想一個人》中飾演傳播妹「金莎」，拋開在《斯卡羅》中內斂的形象，大膽挑戰情慾戲，並以此角色入圍本屆金馬獎最佳女配角，用行動證明自己的演技實力。

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▲温貞菱膚色差異被比喻為蘋果。（圖／氣炸伯臉書）
▲温貞菱為拍《斯卡羅》曬超黑，拍完後又立刻白回來，引發網友熱議。（圖／氣炸伯臉書）
為了揣摩傳播妹的日常生活，導演范揚仲特地帶著范少勳、温貞菱等人一起到酒店見習，温貞菱也當場試穿酒店妹的上班戰袍，超大尺度讓她笑說：「非常露！比較像cosplay，整個胸部露在外面。」除了觀察現場酒店妹怎麼和客人應對外，温貞菱也和幫忙梳妝打扮的阿姨們聊天，但對於酒店妹的私事，温貞菱體貼表示：「我不想讓對方覺得，我今天是為了演妳這個角色，所以來探妳的隱私。」所以大部分還是以觀察為主。

▲温貞菱（右）在新片《不想一個人》中飾演傳播妹「金莎」。（圖／牽猴子提供）
▲温貞菱（右）在新片《不想一個人》中飾演傳播妹「金莎」。（圖／牽猴子提供）
除了和男主角范少勳有一場較為激烈的親熱戲外，温貞菱大多是和飾演「恩客」的納豆有許多親密戲，但後來才發現2人的床戲和洗鴛鴦浴的畫面最後都被剪光光。但她温貞菱不覺得可惜，透露本來就知道很有可能被刪掉，「有時候有些戲就算被剪掉，還是有前後的感情在，就算沒有放進畫面裡面，但讓肉體上還是接觸關係，這樣的親密度會讓角色上在其他場戲時看起來不一樣。」


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