張鈞甯街頭抽菸滿身血 拍《誰在》超心疼「放棄一切」
HBO懸疑影集《誰在你身邊》明（28）日播出完結篇，戲中張鈞甯的老公陳恩峰被邪教下蠱得怪病並無藥可醫，她憤而獨自持刀去找幫助邪教的呂雪鳳，狠下心數刀刺殺裝神弄鬼的邪教法師後，張鈞甯滿身血跡的走在街頭抽菸，她說：「我當時沉浸在戲中『詠琪』的痛苦，被她的各種憤怒情感所包圍。因為詠琪眼睜睜看著深愛的丈夫生命在逐漸消失中，她也不想再讓邪教去害別人。依照詠琪的個性，被逼到盡頭有可能做出殺人這樣不好的選擇，其實我對詠琪的結局感到很心疼。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-27 14:17:45
張鈞甯設定她飾演的「詠琪」缺乏家庭溫暖，曾經很叛逆，有抽菸習慣。為了演出老菸槍熟練的點菸及拿菸手勢，張鈞甯還特別找朋友學習模仿，她說：「因為這場戲的情緒有預告詠琪放棄一切的意味，我想盡全力掌握詠琪的感受，不要讓觀眾分散掉注意力。這也是我第二次在螢幕上抽菸，之前在電影《緝魂》裡有抽過。」
戲中張鈞甯心疼受疾病所苦而自殺未遂的老公陳恩峰，選擇兩人一起走上絕路。張鈞甯描述詠琪的心裡想法是：「詠琪對皓遠的愛是，我一定會竭盡全力照顧你，但是真的到束手無策時，我知道皓遠不願意沒有尊嚴的活著。我會尋找你最舒服的方式送你走，我也會陪著你到另一個世界，我絕對不會讓你感到孤單。」
雖然悲劇收場，張鈞甯說：「在我看來，我飾演的詠琪，人生並不會不幸，因為她所得到和付出的愛很純粹濃烈，她的愛與被愛的濃度比平常人更高。包括與丈夫皓遠歷經分手後再復合，即使皓遠破產又生病也不離開，詠琪心疼看著他日漸衰弱，但只要能與皓遠在一起，詠琪就其他什麼都不需要。」
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