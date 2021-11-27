疫情催化！9成民眾使用行動與電子支付 1成不用憂個資洩
金管會統計最新五大行動支付，截至2021年3月底止，累計交易金額已達5,032億元，且第1季新增802億元，年增66.74%，成長力道驚人，也顯示國人的消費習慣逐漸改變中。有人力銀行則調查，有高達9成的受訪者使用過行動及電子支付工具，使用原因有8成認為不用帶現金出門為最多。另外，避免接觸降低染疫風險也占了5成6。
記者許家禎/台北報導
2021-11-27 14:01:11
根據1111人力銀行的調查顯示，有高達9成的受訪者使用過行動及電子支付工具，使用頻率以LINE Pay(65.5%)居冠，其次則是悠遊卡(54.0%)、Apple Pay(25.6%)、街口支付(22.9%)及台灣Pay(18.0%)。使用的原因主要是不用帶現金出門(83.6%)、交易安全方便省時(66.6%)、避免接觸降低染疫風險(56.8%)、可記錄交易明細(54.6%)及享受多重優惠(43.7%)。
1111人力銀行發言人黃若薇表示，隨著多元行動支付工具的問世，國人接受度也日漸上升，根據金管會最新統計，在行動支付方面，截至今年6月底的經營機構就高達28家，使用者人數來到1,389萬人，年增53.8%；累計1-6月的交易金額405億元，年增81.0%，顯見「無實體現金交易」已成為廣大上班族日常生活的一部分。
黃若薇指出，像是早上到超商買咖啡、搭乘計程車趕上班、中午和同事聚餐大吃美食，或是下班後趕赴超市賣場採買食材，這些通通可以透過行動及電子支付完成，符合上班族重視的方便安全又省時的消費原則，加上今年五月中旬國內爆發大規模新冠疫情，更刺激國人下載標榜零接觸的行動支付APP意願。
只是黃若薇也說，儘管行動支付機構及商家積極搶攻市占率，紛紛推出回饋金、紅利金、折抵金、點數扣抵等多重優惠，人手一機多家綁定，「有手機免現金」已成為上班族的出門日常，但仍有一成受訪者「不使用」行動及電子支付工具，原因在於擔心個資外洩(62.0%)、習慣現金交易(55.1%)、配合的商家不夠多(41.3%)及現金可控管花費(34.4%)。說明了科技雖然帶來強大的便利性，但也潛藏未知的交易風險，如何在盡情消費之餘，避免出現資安破口，正是目前數位金融趨勢下必須正視的問題。