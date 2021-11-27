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米可白打AZ狂燒！曬憔悴照自曝病況　遭醫喊：不適合出院

▲米可白21日接種AZ疫苗第二劑，副作用嚴重。（圖／翻攝自米可白臉書）
▲米可白21日接種AZ疫苗第二劑，副作用嚴重。（圖／翻攝自米可白臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-11-27 14:33:05｜2021-11-27 14:43:48

女星米可白21日接種AZ疫苗第二劑後，連續2天高燒不退，甚至還伴隨胸悶、呼吸困難等副作用，而她到醫院就診後，又被醫師告知血栓異常需留院觀察，所幸這幾日米可白的白血球、血栓、肝指數都已慢慢降下來，她也在臉書上報平安：「我很好～請放心！」 

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▲米可白打疫苗副作用嚴重。（圖／翻攝自米可白臉書）
▲米可白接種疫苗後，連續兩天高燒不退，立即到醫院就診。（圖／翻攝自米可白臉書）
 
米可白21日施打AZ疫苗第二劑，不過早上10時接種完畢後，下午4時就開始出現副作用症狀，「第二劑我等於吃了全家餐的概念，『腫、痛、倦、燒、吐』～還多了呼吸困難、胸悶、盜汗」，雖然米可白有服用退燒藥，不過到了23日上午仍高燒不退，且胸悶、呼吸困難的症狀持續出現，因此決定到醫院看診。 

米可白當天一早自行搭車前往急診，到醫院打了退燒及止痛針後，本來打算回家休息，沒想到卻被醫師告知血栓異常，建議做頭部及肺部斷層較為保險，「顯影劑的針超粗～瞬間飆淚」，米可白還另外做了心電圖、X光、抽血等檢查，就怕身體出狀況。 

▲米可白打疫苗副作用嚴重。（圖／翻攝自米可白臉書）
▲米可白因血栓異常留院觀察。（圖／翻攝自米可白臉書）
所幸米可白最後白血球、血栓、肝指數都已慢慢降下來，不過由於夜晚仍有發燒情形，因此醫師評估後認為她不適合出院，需多加觀察，她也非常感謝院方的細心照料，讓她的身體狀況逐漸好轉：「還是要謝謝醫生與護理人員的照顧！」 

貼文曝光後，粉絲們紛紛不捨留言，「妳很堅強，在醫院住院身旁沒人照顧妳⋯加油喔…祝早日康復」、「加油米米，祝早日康復」、「不捨，祝早日康復」、「早日康復！多休息！健健康康」、「加油，幫妳打氣，早日康復」、「美女早日康復，平安健康快樂」、「祝妳身體健康生病趕快好喔」、「米米加油！妳一直都是，陽光健康美少女一定會沒事的，早日康復」。（編輯：賴禹妡） 

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