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桃園首例！51歲男子遭鼠輩咬傷　7症狀確診「漢他病毒」

▲桃市衛生局提醒，年關將近，民眾進行大掃除與清理家園時，應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，良好的環境衛生及滅鼠，是防範漢他病毒侵襲的最佳良方。（圖／NOWnews資料照，記者郭文君攝影）
▲桃市衛生局提醒，年關將近，民眾進行大掃除與清理家園時，應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，良好的環境衛生及滅鼠，是防範漢他病毒侵襲的最佳良方。（圖／NOWnews資料照，記者郭文君攝影）

編輯中心／綜合報導

2021-11-27 15:19:28

據衛福部疾管署最新統計資料顯示，國內今年共有9起漢他病毒症候群病例，26日桃園市桃園區出現首例漢他病毒症候群案例，桃園市政府衛生局今（27）日表示，個案為51歲男性，在10曾於住處被鼠類咬傷、11月5日出現症狀，二次採檢後於26日確診，目前已出院返家休養，同住家人無疑似症狀。

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桃園市衛生局疾病管制科指出，依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，本年度全國共有9例漢他病毒症候群病例，其中桃園市於11月26日首見漢他病毒症候群案例，個案為桃園區51歲男性，10月底曾於住處被鼠類咬傷，11月5日起出現肌肉痠痛，陸續有噁心、嘔吐、頭痛、發燒、後眼窩痛、腹瀉等，因症狀未改善於11月7日前往醫院就醫住院治療，經二次採檢後於11月26日由疾管署研判確診，個案目前已出院返家休養，同住家人無疑似症狀。

桃市衛生局表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人傳人機率極低，病毒存在於齧齒類動物之尿液、糞便或唾液中，主要經由吸入或接觸環境中受汙染的空氣或物體，或經由帶有病毒的齧齒類動物咬傷而受到感染。漢他病毒感染後潛伏期為數天至兩個月，主要症狀為突然且持續性發燒、頭痛、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐、噁心等，然經治療後病況將可改善，提醒民眾若有相關症狀應立即前往就醫。

桃市衛生局提醒，年關將近，民眾進行大掃除與清理家園時，應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，清除家中老鼠可能躲藏的死角；餐廳、飯店、小吃攤、市場、食品工廠等業者應留意環境衛生，驅除建築物中的鼠類。（編輯：林莞茜）

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