高金素梅參選高雄市長？朱立倫：現階段全力拚公投

中國國民黨高雄市黨部慶祝127周年黨慶暨高雄農特產推廣愛心園遊會，今（27）日在蓮池潭高雄物產館登場，今年黨慶聚焦在四大公投案，高喊「四個都同意、台灣更美麗」，而被問到對於立委高金素梅有可能參選高雄市長？黨主席朱立倫表示，現階段就是全力拚公投，但是每一位我們都會歡迎。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-27 15:33:28｜2021-11-27 16:13:00
朱立倫在高雄黨慶活動致詞時表示，在國民黨最困難的時候，大家願意團結再一起，很感動，最重要的一件事情，就是全黨要同舟共濟，最近的同舟計畫有3萬民新黨員及回黨的同志，只要願意為中國國民黨，一起對抗獨裁的民進黨，都非常歡迎。
對於1218公投，朱立倫強調，國民黨都是站在民眾這一邊，我們要讓孩子吃健康的豬肉，大家要共同反對萊豬；至於公投綁大選，省錢又省工，民進黨卻要分開，要浪費大家的錢、浪費大家的工；珍愛藻礁，當初講最大聲「藻礁永存」的人是蔡英文，現在破壞的也是她；核四關乎台灣缺不缺電，不重啟要怎麼生活、怎麼拚經濟，國民黨就是主張要有核安、要處理核廢料，大家公投四項都同意，台灣才會更美麗。
近期無黨籍立委高金素梅展開公投宣講，還現身「公投小戰車」出現在高雄街頭沿街開講，日前在臉書PO出影片時也表示自己只要有空就會上車街講「請大家手牽手一起去公投，告訴民進黨政府，什麼是直接民主！告訴民進黨政府，咱要出頭天！四個都同意！台灣更美麗！」，引發藍營支持者的討論。
黨主席朱立倫被問到傳出高金素梅可能參加高雄市長的選舉，出現在高雄公投宣講等舉動是不是在試水溫，朱立倫表示，每一位將來願意參加國民黨高雄市市長的我們都很歡迎，可是現階段在1218以前，我們全力拚公投，我們現在都不太談地方的選舉，但是每一位我們都會歡迎。