高雄海洋派對首部曲！高雄國際帆船賽打頭陣

高雄海洋派對系列活動於今(27)日上午，在高雄港愛河灣水域展開，首部曲由高雄國際帆船賽打頭陣，高雄市長陳其邁與交通部、經濟部、海洋委員會及產官學界代表為2021高雄國際帆船賽鳴槍揭幕，並見證造船及遊艇產業合作備忘錄的簽訂，陳其邁說，高雄會逐步發展各種海洋產業、遊憩、觀光、生態，結合智慧應用服務，「強強配」成為未來船舶、造船、海洋產業生態的重鎮，讓民眾更親近水域，也帶動就業機會。
記者黃守作／高雄報導
2021-11-27 19:00:00
高雄海洋派對系列活動，是由高雄市長陳其邁主持，交通部常務次長祁文中、經濟部常務次長林全能、海洋委員會副主任委員蔡清標、造船公會理事長韓碧祥、遊艇公會理事長龔俊豪、中山大學校長鄭英耀、高雄科技大學校長楊慶煜、高雄港務分公司總經理張國明、高雄港體地開發公司董事長沈妙姿、高雄輪船公司董事長黃淑美、立法委員許智傑等產官學各界代表與會。
陳其邁表示，高雄海洋派對有三大比賽包括，2021高雄國際帆船賽、高雄城市盃龍舟錦標賽和2021高雄SUP立式划槳國際邀請賽，這都是延續高雄開放河域、海域的活動項目，愛河港灣及海洋是高雄最美麗的風景，市府會用更開放的心態，提供更多機會，讓每個人自由親近港灣及海洋，實踐高雄為台灣的海洋首都。
市長陳其邁搭乘今天首次亮相的智慧無人駕駛船，來到活動會場，陳其邁指出，這是台灣第一艘「智駕船」，由AI技術操控船舶行駛，是5G AIoT應用服務中從觀念驗證到商業模式驗證，無論航運、遊艇或造船定會加速數位轉型，亞灣區將成為5G AIoT研發、應用及驗證的場域，支援各界跨領域的整合，也提供新創公司更多機會，並帶動就業人口，全力發展相關產業。
高雄市政府海洋局局長張漢雄說，高雄海洋派對除了水域賽事外，在高流鯨魚堤岸周邊有遊艇展覽、遊艇跳港及繞港、遊艇小船展售、遊艇考照駕訓體驗、海洋市集及水域遊憩活動等，以提供豐富多元的海洋休閒遊憩體驗，要讓大家透過帆船賽、遊艇及海洋休閒活動，來認識海洋、親近海洋。