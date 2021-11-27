金馬紅毯／艾怡良化身「金箔黑美人」 感謝雙導演給機會
第58屆金馬獎頒獎典禮今（27日）晚7點在台北國父紀念館舉行，星光大道率先於5點30分登場，本屆由楊千霈、徐鈞浩出任紅毯主持人，艾怡良以《我沒有談的那場戀愛》角逐新演員及原創電影歌曲，受訪時再次感謝導演徐譽庭、許智彥。
娛樂中心／綜合報導
2021-11-27 18:28:10｜2021-11-27 18:37:02
艾怡良以金箔色平口戰袍踏上紅毯，小麥色肌膚相襯金色禮服，助攻鍍金氣勢，談到當初差點被換角，她說：「導演給我一段沉靜的時間面對自己、記熟角色，謝謝導演給我這樣的時間讓我自處。」
參加盛會的心情，艾怡良說：「有一點點緊張，勝負成敗我放一點，只想好好表演歌曲，因為代表整個劇組。」提到戰袍，她說想走簡單大方風格，沒有刻意要性感，「第一次穿到就覺得是自己的衣服， 如果沒有拿到金馬就把這件買回家」！
今年頒獎典禮主持人由林柏宏獨挑大梁，他身兼開場表演重任，另有「歌壇東方不敗」張清芳獻唱經典歌曲《最愛》，茄子蛋、艾怡良分別帶來入圍電影歌曲《愛情你比我想的閣較偉大》及《我這個人》，魏如萱也將重新演繹專輯歌曲《變形金剛》。
第58屆金馬獎頒獎典禮於台視同步直播，網路則由myVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（Hub都會台）馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube 同步觀賞。（編輯：楊穎軒）