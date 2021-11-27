力挺高雄電競　陳其邁：結合5G科技打造電競之都

2021高雄電競嘉年華暨台灣盃國際自由車電競爭霸賽，今(27)日於高雄展覽館盛大開幕，市長陳其邁除親自出席力挺電競產業外，他也特別到《英雄聯盟：激鬥峽谷》激鬥校園總決賽會場，替選手們加油打氣，陳其邁強調，5G科技時代來臨，低延遲和快速傳輸的特性，加上AR、VR的運用，期望隨著科技進步，打造更好的遊戲場域，讓高雄未來能夠成為台灣的電競之都。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-27 17:30:00
2021高雄電競嘉年華以「Be the Pro」為題，跨產業結合運動、體感科技、遊戲、電競及娛樂，期待打造屬於高雄的在地電競賽事。今天在高雄展覽館熱鬧展開，市長陳其邁特地參加開幕典禮，並於開幕儀式結束後，到《英雄聯盟：激鬥峽谷》激鬥校園總決賽會場，替選手們加油打氣。
陳其邁表示，高市府全力發展電競產業，在定期舉辦、增加賽事外，也極力促成產官學界的合作，推動電競產業化，並從教育到成為選手及產業、跨領域、新科技的結合，期待將高雄打造為電競之都。
隨即，陳其邁也展現電競首都的豪氣，允諾由高市府加碼贈送參賽選手一台PS5，他認為，電競選手很辛苦，但市府會努力，結合產學讓更多科技大學頂尖選手從學校畢業後，在遊戲或產業中找出自己一片天地，並追逐自己的理想。
隨後，陳其邁也出席2021英雄聯盟秋季總決賽開幕，他感謝經濟部把高雄展覽館打造為全台第一個5G試驗場域，未來除了從觀念的驗證到服務驗證，擴及商業模式驗證，新創園區最核心的領域就是電競產業，他相信電競結合5G、AR、VR的應用，在亞灣區5G AIoT新創園區將大放異彩，也呈現年輕產業活潑刺激精彩的一面。