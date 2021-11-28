獨／日台交流協會首專訪台灣直轄市長　鄭文燦談桃日交流

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據了解，日台交流協會方面於9月30日在桃園市政府內專訪鄭文燦，專訪內容刊登於日台交流協會在日發行的雜誌《交流》最新一期（11月號），這是該雜誌首度專訪台灣的直轄市長。知情人士指出，專訪內容甚至經過東京方面多次確認，顯見日方對鄭文燦有極高的重視。
該專訪內容談及「台灣下一代具有影響力的領導人」鄭文燦在COVID-19疫情下，大力給予日本醫療物資支援，也公開感謝日本捐贈我國疫苗，鄭文燦更說，「台灣與日本是友人，所以面對新冠肺炎此一困難也團結一心，可以克服」。
鄭文燦也提及，其上任後大感訝異的是，作為台灣門戶、桃園機場所在地的桃園市，明明與日本航班往來相當密切，卻與日本之間1個友好城市都沒有，這讓其更是積極率領桃園市與日本各城市進行交流，迄今與千葉縣、香川縣、宮崎縣、成田市、加賀市，以及和歌山縣湯淺町締結協定。另外，不僅締結協定，與友好城市之間推動各種各樣的具體合作，例如，青少年寄宿家庭、地方政府公務員之間的互相訪問、馬拉松交流、藝術交流，以及物產展等等都持續進行
。
鄭文燦向日本人介紹，桃園市最大的魅力是「多元」。桃園市除了靠山靠海，有豐富的自然景觀之外，還有台灣不同族群；鄭也提到，自己致力於修復城市內超過13處日本時代的建築物群，因為二戰後國民黨政府修復清朝以前建築的同時，卻不處理日本時代的建築，台灣也不要遺忘走過的歷史，應該保存每個時代的建築物。
鄭文燦也談到，桃園市與日本企業的經濟關係歷史很深，迄今超過220家日本企業進駐桃園，最廣為人知的樂天集團更經營以桃園市為主場的職棒球隊「樂天桃猿」，橫濱八景島也開始經營位在青埔的水族館「Xpark」，日本企業與桃園市的合作更加發展。
鄭文燦在專訪最後更說，任期內推動的城市外交成果，對桃園市民而言，與日本交流是理所當然的事情。市民對日本的認識程度相當高。他個人明年屆滿市長任期，今後也將透過自己的基金會，繼續推動與日本交流。